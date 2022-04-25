27 Nisan'da yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
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27 Nisan'da yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da gerçekleştirilecek

25.04.2022 22:51
27 Nisan'da yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'dan yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 26 Nisan'a alındığı duyurdu.

Maske ile ilgili önemli kararların alınmasının beklendiği Bilim Kurulu toplantısın tarihi bir kez daha değişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

"ÇARŞAMBAYA BIRAKMAYALIM"

Bakan Koca, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.

MASKE KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

DAHA ÖNCE 27 NİSAN'A ERTELENMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da yapılması planlanan toplantının 27 Nisan'a ertelendiğini şu sözlerle duyurmuştu: "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti.

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Son Dakika Güncel 27 Nisan'da yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


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