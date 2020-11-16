Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor - Son Dakika

Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor

16.11.2020 21:31

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak.

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşüldü. Bu toplantıda ayrıca vaka artışıyla gündeme gelen kısıtlamalar da konuşuldu.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu bugünkü toplantısında 4 yeni tavsiye kararı aldı. Bu tavsiyeler, eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı. Tavsiye kararı alan Bilim Kurulu'nun kararları yarın toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında karara bağlanarak duyurulacak.

YIĞILMALARI ENGELLEMEK İÇİN SINIRLI SOĞA ÇIKMA YASAĞI

Işık paylaşımının devamında, "Yarın Bakanlar Kurulu'nun değerlendireceği önerilerle ilgili 2 detay var: 1)Restoranların tamamen paket servise geçmesi ya da HES koduyla sınırlı müşteri alması, 2)Uzun sokağa çıkma yasakları öncesi/sonrası yığılmaya neden olduğu için bazı yerlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı" dedi.

Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor
Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor

BİLİM KURULU ÜYESİ SERT TEDBİR İŞARETİ VERMİŞTİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili "Vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve bazı sınırlamalar gelecektir." dedi.

Bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, yapılması gereken tedbirleri hazırladıklarını ifade eden Özlü, "Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde. Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde vatandaşlar test için yoğun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun bakım yataklarında ağır vakaların sayısı ciddi artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanabilir." şeklinde konuşmuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; 16 Kasım'da 3316 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 94 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 601'e, toplam hasta sayısı ise 417 bin 954'e yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 27 Nisan'da görülen vefat sayısına yaklaştı. 27 Nisan'da vefat sayısı 95 olarak açıklanmıştı.

Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2712 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2712 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 356 bin 375'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986, ağır hasta sayısı ise 3610 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor
Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Bilkent, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Sigara içene herşey serbest: Sigara içene kısıtlama yok. Sigara içiyorlar diye maske takmıyorlar. Mekanlarda zaten sigara yasağı hiç uygulanmıyor. Mekan dışına çıkıntı yapılıyor, camla kaplanıyor, ana mekan ile arasında ne varsa kaldırılıyor. Çakıntı yapılan yerde sigara içmek serbest olduğu için sözde yasak olan ana mekanı da duman basıyor. Her türlü mikrobun cirit attığı nargileciler ise full tam gaz açık, bişey diyen, denetleyen yok. Bu da hastalıkla mücadele oluyor. İnsanlar işinden gücünden, çocuklar eğitimden oluyor. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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