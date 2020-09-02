Bilim Kurulu Üyesi acı gerçeğe işaret etti: Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin koronavirüs süreci hakkında açıklamalar yaptı. Ülkedeki vaka sayısının bir türlü kontrol altına alınamaması üzerine Kara, önümüzdeki haftalarda kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu ifade etti.

GİDİŞAT İYİ DEĞİL

Kara, artan vaka sayılarının 'endişe verici' olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde kısıtlamalar geri dönebilir" dedi. Vaka sayısının giderek arttığını ve bu durumun tehlikeli olduğunu belirten Kara, koronavirüs sebebiyle sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiğini ve gidişatı iyi olmadığını ifade etti.

"TEDAVİ EDECEK SAĞLIK ÇALIŞANI BULAMAYACAĞIZ"

Toplu etkinliklere katılıp rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen Kara, "Canımız yanıyor, hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi. Ayrıca aile bireyleri dışında, dışarıda görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

AŞI UYGULAMASI 2021 BAHARINI BULABİLİR

Koronavirüsü atlatanların tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi. Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.