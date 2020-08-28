Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; Kovid'i atlatıp yeniden hasta olunabilir mi? - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; Kovid'i atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?

HONG KONG'da, iyileştikten 4 ay sonra tekrar Kovid'e yakalanan vaka ile ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan bilimsel bir makalenin ardından, tüm dünyanın gündemine oturan "hastalığa karşı bağışıklık gelişmiyor mu?" sorusuna Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; Kovid'i atlatıp yeniden hasta olunabilir mi?, System.String[]
HONG KONG'da, iyileştikten 4 ay sonra tekrar Kovid'e yakalanan vaka ile ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan bilimsel bir makalenin ardından, tüm dünyanın gündemine oturan "hastalığa karşı bağışıklık gelişmiyor mu?" sorusuna Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz yanıt verdi. Yavuz, "Bu zaten koronavirüsler konusunda beklediğimiz ama aynı zaanda da korktuğumuz bir durumdu. Ama tek bir vaka üzerinden endişeye kapılmak da yersiz." dedi. Prof. Dr. Yavuz, pnömokok (zattürre aşısı) ve grip aşılarını ise herkese önermediklerini söyledi.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada başlamasından bu yana en çok merak edilen soruların başında hastalığı geçirenlerin bağışıklık kazanıp kazanmayacağı geliyor. Geçtiğimiz hafta Hong Kong'da iyileşip yeniden hastalanan vaka örneği, bu konuda hem bilim dünyasında hem de vatandaşlar arasında endişelere yol açtı. 33 yaşındaki bir erkeğe, koronavirüsü yendikten 4,5 ay sonra yeniden virüs bulaştığı açıklanmıştı. Bilim insanları, hastaya bulaşan virüsün genom diziliminin ise ilk bulaşan virüsten tamamen farklı olduğunu açıklamıştı. Hastanın 15 Ağustos'ta İngiltere üzerinden İspanya, oradan da Hong Kong'a geldiği sırada yapılan Kovid-19 test sonucunun, hiçbir belirti göstermemesine rağmen pozitif olduğu ortaya çıktı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda kafaları karıştıran bu olay hakkında açıklamalarda bulundu.

"BU ŞEKİLDE BİRKAÇ VAKA ŞU AN ENDİŞEYE YOL AÇMAMALI"

Prof. Dr. Yavuz, Koronavirüsler ile yeniden enfeksiyon (reenfeskiyon) konusunda aslında bilim dünyasının bilgi sahibi olduğunu belirterek "Kovid-19'dan önceki insan koronavirüs türlerinden biliyoruz bunu. Bunlar, yeniden yeniden hastalık yapabilirler. Mesela nezle, tekrar tekrar nezle yapar bunlar zaten, eski insan koronavirüsleri. Çünkü çok hafif bir bağışıklık bırakır, 6 ay geçmeden çok kısa aralarla aynı virüsle nezle olabilirsiniz. Bunu biliyorduk zaten Koronavirüslerle ilgili ve hep korkuyorduk da zaten Kovid-19 açısından da. Fakat Kovid'de aslına bakarsanız, özellikle hastalığı semptomatik yani belirtileriyle birlikte geçiren kişilerde antikor yanıtı aslında oluşuyor bir süreliğine. Bu koruyucu antikor yanıtının büyük oranda oluştuğunu görüyoruz. Şu anda bu vakada da olduğu gibi literatürde açıklanan tek tük reenfeksiyon vakaları şu anda bizim gözümüzü çok korkutmamalı. Çünkü hastalığı geçiren milyonlarca vakada büyük oranda bir antikor yanıtı oluştuğunu yani bağışıklık geliştiğini biliyoruz" dedi.

"NE KADAR UZUN SÜRE BAĞIŞIK KALACAĞIZ HENÜZ NET DEĞİL"Kovid'den iyileşmiş kişilerde bu antikor yanıtının ne kadar süreyle kalacağının asıl soru işareti olduğuna değinen Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Mesela SARS için bu 2 yıl olarak hesaplanmıştı. Ama Kovid'de daha çok yeniyiz. 7-8. ayındayız. Kaç yıl kalacak, kalacak mı, bunların yanıtı da ortaya çıkacak elbette. Ama şu ana kadar hani salgının 7. ayında bu şekilde yeniden hastalanmış bir vaka iki vaka, hemen panik yaratmamalı. Şu ana kadar bu yönde çok kaygı yaratacak ya da çok korkmanıza neden olacak veriler çıkmadı açıkçası. Elimizdeki veriler, şimdilik bir bağışıklık bıraktığını gösteriyor ama Kovid çok dinamik bir süreç tabii, ileride nasıl değişir, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Kısaca bir vaka ile bu kadar büyük bir telaşa kapılmaya gerek yok açıkçası."

"PNÖMOKOK AŞISI RİSK GRUBU DIŞINDAKİLER İÇİN GEREKSİZ"Eylül Ekim ayının yaklaşmasıyla beraber özellikle zatürre ve grip aşısı konusundaki kafa karışıklığına da değinen Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu aşıların, özellikle pnömokok aşısının sadece risk grubundakilere tavsiye edildiğini anlatarak şu bilgileri verdi:  "Şu an herkes bana da soruyor. Pnömokok aşısı yatırmalı mıyım? Hayır, bu aşının herkese yapılması gereksiz. Bu aşı risk gruplarına öneriliyor. Bu da 65 yaş üstü, menenjit açısından riski olan kafa tabanı kırığı bulunan, BOS kaçağı olan nörolojik hasta grupları, dalağı alınmış hastalar, kronik akciğer hastalığı bulunanlar, özellikle KOAH gibi, bağışıklığı baskılanmış kişiler ya da hastalar gibi gruplara öneriyoruz. Rutin dediğimiz herkese yapılması gereken bir aşı değil bu. Zaten pnömokok aşısı çocukluk aşı takviminde de var son 15 yıldır. Çocuklar tam aşılanmış oluyor yani. Erişkinde aşılama yapılacak olursa orada farklı şemalar var ama şu an erişkinde sadece risk grubundakilere öneriyoruz. Grip aşısında gelince, 6 ayın üzerindeki herkese yapılabilir grip aşısı aslında ama bu dönemde öncelikle risk grupları esas alınmalı grip aşısı açısından da. Esas olarak risk grupları aşılanır, sigara içenler, gebeler ve küçük çocuklar dahil;  daha sonra olanak olursa, diğer halkın da aşılanması gerçekleştirilebilir. Ama öncelik her iki aşıda da risk grupları olmalı."


- Karabulut

Sağlık Bakanlığı, Serap Şimşek, Koronavirüs, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; Kovid'i atlatıp yeniden hasta olunabilir mi? - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur         
15:11
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor         
14:30
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı         
14:27
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü         
14:18
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü         
14:09
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı         
14:08
Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi Talihsiz sürücü, arızalanan aracına bakarken kamyonetin çarpması sonucu feci şekilde can verdi         
14:06
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş         
14:01
Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu Fenerbahçe'nin gündemindeki PSG'li Thiago Silva, Chelsea'ye transfer oldu         
13:58
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vedat Muriç için Lazio'dan 20 milyon euro istiyor         
13:34
Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı Eşini 12 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı, ifadesinden karısını suçladı         
12:49
"Maske tak" uyarısına öfkelenen adam, yolculara terlikle saldırdı         
12:37
Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın Ebru Şallı'ya kocasının eski eşi Gonca Derin'den gönderme: Tatil pozlarını çocuğuna bağlamasın         
12:10
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı         
10:55
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor         
10:51
İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor         
10:29
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı         
10:14
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor         
09:59
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı         
09:40
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest         
09:27
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı         
08:38
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı         
07:34
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
00:06
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı         
23:04
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü         
22:55
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı         
21:28
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi         
19:55
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu         
19:17
Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2020 17:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; Kovid'i atlatıp yeniden hasta olunabilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei