Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşme sürecini belirleyecek 4 kriteri sıraladı - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşme sürecini belirleyecek 4 kriteri sıraladı

17.02.2021 23:37
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşme sürecini belirleyecek 4 kriteri sıraladı, System.String[]

Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası normalleşme süreci açıklamalarını değerlendirdi. Kayıpmaz, yeni dönemi 4 kriterin belirleyeceğini söyleyerek, "İllerdeki aşılama, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına, artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Kabine Toplantısı sonrası mart başı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecine geçileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası konuştu.

"YENİ DÖNEM ARTIŞ VE AZALMAYA GÖRE 4'E AYRILACAK"

CNN Türk ekranlarından değerlendirmede bulunan Afşin Emre Kayıpmaz, kademeli normalleşmenin ne anlama geldiğini açıkladı. Kayıpmaz, "Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına, artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak." dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşme sürecini belirleyecek 4 kriteri sıraladı

"HAVALARIN ISINMASIYLA MEKANLAR AÇILACAK"

Restoran ve kafelerdeki gevşeme açıklık getiren Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şöyle devam etti: "İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir.Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoran ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak."

ERDOĞAN NORMALLEŞME İÇİN MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında mart başı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan konuşmasının tamamında, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşme sürecini belirleyecek 4 kriteri sıraladı

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, CNN Türk, Mart, Güncel, Son Dakika

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