Son dakika haberi! Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri... TÜRKİYE Acil Tıp Derneği (TATD), Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Son dakika haberi! Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, koronavirüse yakalandı, System.String[]

TÜRKİYE Acil Tıp Derneği (TATD), Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.TATD'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın Covid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" denildi.


Sağlık Bakanlığı, Ahmet Demircan, Koronavirüs, 112 Acil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

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