Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, 18 yaş grubunun aşı konusunda tereddütlü olduğunu belirterek, "Eylül ya da ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Bu yüzden bizim bu yaş grubunun aşılanması lazım. Düşünüldüğü gibi yan etkiler yok. Onlar bir şekilde abartılan şeyler" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, 18 yaş grubunun çok hareketli bir nüfus olduğunu söyledi. Bu yaş grubunun aşı konusunda tereddütlerinin olduğunu gözlemlediğini ifade eden Prof. Dr. Akın, "'Bana bir şey olmaz' gibi davranan bir yaş grubu. 'İnternet çocuğu' dediğimiz, zaman zaman internette yalan yanlış şeyleri de okuyorlar; aşı konusunda tereddütleri olduğunu gözlemliyorum. Bu grupta gerçekten sağlık okur yazarlığı iyi olanlar gidiyorlar aşılarını oluyorlar. Biz şimdi eylül ya da ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Hem öğrenci hem de öğretmen açısından çevrim içi eğitimler çok kolay değil. O zaman yüz yüze eğitime geçerek hem sosyalleşiyorsunuz hem de dersler daha verimli geçmeye başlıyor. Bizim bu yaş grubunun aşılanması lazım. Düşünüldüğü gibi yan etkiler yok. Onlar bir şekilde abartılan şeyler" diye konuştu.