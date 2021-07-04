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Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı

04.07.2021 10:42
Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, 18 yaş grubunun aşı konusunda tereddütlü olduğunu belirterek, "Eylül ya da ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, 18 yaş grubunun aşı konusunda tereddütlü olduğunu belirterek, "Eylül ya da ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Bu yüzden bizim bu yaş grubunun aşılanması lazım. Düşünüldüğü gibi yan etkiler yok. Onlar bir şekilde abartılan şeyler" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, 18 yaş grubunun çok hareketli bir nüfus olduğunu söyledi. Bu yaş grubunun aşı konusunda tereddütlerinin olduğunu gözlemlediğini ifade eden  Prof. Dr. Akın, "'Bana bir şey olmaz' gibi davranan bir yaş grubu. 'İnternet çocuğu' dediğimiz, zaman zaman internette yalan yanlış şeyleri de okuyorlar; aşı konusunda tereddütleri olduğunu gözlemliyorum. Bu grupta gerçekten sağlık okur yazarlığı iyi olanlar gidiyorlar aşılarını oluyorlar. Biz şimdi eylül ya da ekim ayında üniversitelerde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz. Hem öğrenci hem de öğretmen açısından çevrim içi eğitimler çok kolay değil. O zaman yüz yüze eğitime geçerek hem sosyalleşiyorsunuz  hem de dersler daha verimli geçmeye başlıyor. Bizim bu yaş grubunun aşılanması lazım. Düşünüldüğü gibi yan etkiler yok. Onlar bir şekilde abartılan şeyler" diye konuştu.

'12 YAŞ GRUBUNA KADAR AŞILAMA İNEBİLİR'Covid-19'dan dolayı Türkiye'de 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Akın, şunları söyledi: "Bunların bir kısmı da genç. O yüzden akıllarını başlarına toplamaları ve aşılarını olmaları lazım. Gençlerin de muhakkak aşıya teşvik edilmesi lazım. Aşılarını olsunlar ki, eylül-ekimde üniversiteler yüz yüze eğitime başlasın. Onlar rahatlıkla sokaklarda istedikleri gibi dolaşabilsinler. Kafelere gidebilsinler, belirli yerlerde eğlenebilsinler, sosyal alanlara girebilsinler. Bu yüzden gençlerin aşılanması çok büyük önem taşıyor. Şu anda özellikle mRNA aşıları 12 yaş grubu için acil kullanım onayı aldı. Eğer yeteri kadar aşı tedariki olursa o zaman Türkiye'de muhtemelen eylül ayına doğru aşılama 12 yaşına indirilebilir. Daha da iyi olur. Böylece ortaokul, liseler için de aşıyla güvence temin edilmiş olur. 12-18 yaş grubuyla ilgili olarak çeşitli ülkelerde Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere aşılamanın nasıl gittiğini, aşıya ait hangi reaksiyonların ortaya çıktığını, ne kadar koruyuculuk olduğunu, aşıyı mevcut dozuyla mı yoksa düşük dozla yapılacağına dair çalışmaları takip ediyoruz. Türkiye'nin tedarik zincirine bağlı olarak, Türkiye'de yakın zamanda muhtemelen sonbaharda diye düşünüyorum. Bakanlıkta henüz böyle bir konuşma geçmedi, kişisel fikrim bu. O dönemde ortaokul ve lise öğrencilerine aşı yapmaya başlayabiliriz. Belki o yaş grubuna tek doz bile yetebilir. Bu söylediklerim bilgiye dayalı değil, düşünceye dayalı bilgilerdir. O yüzden 12 yaş grubuna kadar aşılama inebilir."

Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı

COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu üyesi Akın'dan 18 yaşa aşı çağrısı - Son Dakika


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