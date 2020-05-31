Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'hidroksiklorokin' açıklaması: Alternatif ilaçlarımız var - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'hidroksiklorokin' açıklaması: Alternatif ilaçlarımız var

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacının kalp rahatsızlığına neden olduğu iddiaasına ilişkin, "Koronavirüs ilk çıktığında kullanabileceğimiz tek ilaç hidroksiklorokindi.

Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'hidroksiklorokin' açıklaması: Alternatif ilaçlarımız var, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacının kalp rahatsızlığına neden olduğu iddiaasına ilişkin, "Koronavirüs ilk çıktığında kullanabileceğimiz tek ilaç hidroksiklorokindi. Şu anda bazı şeyleri yüzde yüz söylemek erken, izleyip görmek lazım. Biz bunun düzenlemesini yapıyoruz Bilim Kurulu'nda. Bugün, yarın yayımlanacak. ya hastanede dozunu azaltarak kullanacağız ya da alternatif ilaçlarımız var onları önereceğiz" dedi

Gazi Üniversitesi Rektörü, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, çeşitli ağrı kesici ilaçların vücudu koronavirüse karşı daha duyarlı hale getirdiği yönündeki iddiaları DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Demircan, konu hakkında ancak deneysel çalışmalar yapıldıktan sonra net bir şey söylenebileceğini belirterek, "Koronavirüsle olan tanışıklığımız 5-6 ayı buldu. Grip ilacı alanlarla almayanlarda koronavirüsün gidişini ölçecek zamanımız ve imkanımız olmadı. Kanıta dayanmayan şeyler. Deneysel çalışması yapılsın ki net bir şey söyleyelim. Bu konuda söylenenlerin kanıtı henüz yeterli değil. Fransa'da başlarda böyle bir şey olmuştu. Fransa Sağlık Bakanı açıklama yapmıştı; ama Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bunun böyle olmadığını ve buna yeterli kanıt bulunmadığı için buna genelleme yapmanın çok doğru olmadığını söyledi. Buna net bir şey söylemek için şuan erken ve doğru değil" dedi.

'GÜNLÜK EKG ÇEKİMLERİYLE ÖLÇTÜK'

Prof. Dr. Demircan, Fransa'da, koronavirüs tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacının hastalarda kalp rahatsızlığına neden olduğu gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin de değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Demircan, "Hidroksiklorokinin kalp şeridinde gördüğümüz bir mesafeyi uzatması, onun da kalpte bir ritim bozukluğu yapması, onun da daha sonra zararlarının olabilme ihtimalleri vardı. Buna bir de antibiyotik eklenince bunun potansiyel etkisi biraz daha artabilir diye önceden biliyorduk. İkisini birlikte verdiğimiz hastaların önce EKG'lerini (Elektrokardiyografi) çektik, bunları ölçtük. Türkiye'de bu yapıldı ki bunu garantiye alalım, sıkıntı olmasın. Uyguladığımız tedavilerin bir kısmını yatırarak verdik. Dolayısıyla günlük EKG çekimleriyle bu mesafeyi ölçtük. Sıkıntı olan olursa, zaman zaman olabiliyor, o tip durumlarda ilacın ya dozunu azalttık ya da kesip başka ilaçlarla değiştirdik" diye konuştu.

'ALTERNATİF İLAÇLARIMIZ VAR'

Prof. Dr. Demircan, koronavirüs ilk çıktığında kullanabilecek tek ilacın hidroksiklorokindi olduğuna işaret ederek, "Sıtmada uzun yıllar kullanılan bir ilaç. Şu anda bazı şeyleri yüzde yüz söylemek erken, izleyip görmek lazım. Bilim Kurulu'nda da değerlendirmeler yapıyoruz. Alternatif ilaçlarımız var onları göreceğiz. Yan etki bildirimlerini toplayacağız, hem DSÖ hem de Türkiye'den. Oradaki verileri değerlendirip daha net göreceğiz bunu. Biz bunun düzenlemesini yapıyoruz Bilim Kurulu'nda. Bugün, yarın yayımlanacak. ya hastanede dozunu azaltarak kullanacağız veya alternatif ilaçlarımız var onları önereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ANTİKOR TARAMA TESTLERİ BAŞLIYOR'

Koronavirüs salgınında toplumsal bağışıklığın mümkün olup olamadığını da değerlendiren Prof. Dr. Demircan, "Bu virüsün bir farklılığı var, çözümleyemediğimiz bazı yönleri var. Antikor tarama testleri Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla başlıyor. Sağlıkçılar da olacak, riskli meslek grupları da olacak. Değişik meslek grupları planlandı. Oradan toplum bağışıklığımızı, antikor seviyemizi, immünize olma, bağışıklık kazanma durumumuzu ölçeceğiz. Belki hafif geçtiği için bağışıklık oluşturması geç oluyor olabilir o da net değil. Antikor düzeyleri ölçtükçe bunları daha net göreceğiz. Antikor çalışmasını da yapıp Türkiye'de tarama yaparsak bunu göreceğiz" ifadesini kullandı.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 10:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'hidroksiklorokin' açıklaması: Alternatif ilaçlarımız var - Son Dakika

Son Dakika

Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı         
10:26
Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başlayacak! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak Son dakika: Kışlalarda terhisler bugün başlayacak! 66 bin asker, terhis belgelerini alarak ailelerine kavuşacak         
10:04
TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu TFF'nin yabancı transfere yaş sınırı getirme düşüncesi Muslera'nın Galatasaray'daki geleceğini tehlikeye soktu         
09:55
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti         
09:51
Cesur pozların kraliçesi Didem Soydan, file çorabıyla iç çamaşırsız objektif karşısına geçti Cesur pozların kraliçesi Didem Soydan, file çorabıyla iç çamaşırsız objektif karşısına geçti         
09:42
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:36
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı         
09:36
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır         
09:35
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi 1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi         
09:11
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi         
08:53
Rusya'da işsiz kalan direk dansçıları pizza teslimatında çalışmaya başladı Rusya'da işsiz kalan direk dansçıları pizza teslimatında çalışmaya başladı         
08:34
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek? Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?         
07:56
Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı Ramazan Bayramı için Kastamonu'ya giden bir ailede koronavirüs çıkınca tüm köy karantinaya alındı         
01:59
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu         
01:37
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi         
01:20
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı         
00:58
George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi George Floyd protestoları ABD geneline yayılıyor! Chicago'da göstericiler polis arabalarına zarar verdi         
00:23
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi         
00:11
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı         
23:43
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu         
23:41
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi         
23:39
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak         
23:30
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler         
23:13
Ahmet Hakan Ahmet Hakan "Hürriyet, artık sadece internet sitesi üzerinden devam edecek" iddiasına yanıt verdi         
23:00
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
22:03
Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi Trump, göstericileri bastırmak için ordunun göreve hazır olduğunu söyledi         
21:29
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi         
21:09
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı         
21:09
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı         
21:07
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 10:56:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan 'hidroksiklorokin' açıklaması: Alternatif ilaçlarımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]