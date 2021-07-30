Bilim Kurulu üyesi İlhan: 3 doz aşımızı olduk, hastalanmadık - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, büyükşehirler ile Doğu ve Güneydoğu illerinde hastanelerde yatıp, aşısız olanların sayısının daha fazla olduğunu söyledi. İlhan, kendi ailesinden örnek vererek, "Ben 3 doz aşımı oldum, 80 yaşındaki annem de 3'üncü dozunu oldu. 17 yaş grubu açılınca 17 yaşındaki oğlum da 1'inci doz aşısını oldu ve hastalanmadık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif vakaların yüzde 87'sinin aşısı tamamlanmamış, hastanede yatan hastaların yüzde 95'inin de aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu belirtti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, büyükşehirler ile Doğu ve Güneydoğu illerinde hastanelerde yatıp aşısız olanların sayısının daha fazla olduğunu söyledi. İlhan, "Büyükşehirlerde nüfus fazla olduğu için elbette hastaneye başvuranlar içinde aşısızların çok olduğunu söylemek mümkün. Bir yandan da özellikle aşı oranlarının düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde vakaların daha yüksek olmasını aşısızlara bağlamak mümkün" dedi.