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Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi

19.02.2022 11:24
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler. Bunun yanında daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, bazı ülkelerde koronavirüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi. İlhan, "Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor. Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, koronavirüs ile mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşulu ile maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu" diye konuştu.

'RAKAMLARI GÖRÜP DEĞERLENDİRME YAPMAK DAHA DOĞRU'

Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır. Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonya'da, Kore'de buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi.

'YAZ İLE BİRLİKTE SÜRECİN RAHATLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Prof. Dr. İlhan, tam doz aşılamanın artması ile maskesiz girişin yasak olduğu yerlerde esneklik olup olamayacağına ilişkin, "3 şeyi bir arada değerlendirmek gerekir; biri aşılamanın ne yüzdede olacağı, halihazırda bulaştırıcılığı, öldürücülüğü yüksek bir virüs olup olmayacağı, bir de maskenin ne kadar takıldığı ile birlikte değerlendirmek gerekir. Koşullara göre değişmek koşulu ile sürecin biraz daha yaz aynın gelmesi ile birlikte de daha çok rahatlayabileceğini düşünüyorum. Yazın kapalı yerler daha çok havalandırılıyor, kapalı yerlerde fazla kalınmıyor, bunun da sürece katkı yapacağını, zaten açık alanlarda giderek maske takmama eyleminin söz konusu olacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi

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Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu, Tiyatro, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi - Son Dakika


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