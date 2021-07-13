Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan 'bayram' uyarısı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçen yıl Kurban Bayramı'ndan sonra eylülden itibaren vaka sayılarında artış yaşandığını hatırlatarak, "Bayramda çok kalabalık olmamaya dikkat etmeliyiz. Elbette büyüklerimizi ziyaret edelim; ama maskeye, mesafeye dikkat edelim" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı tatili öncesi uyarılarda bulundu. Prof. Dr. İlhan, geçen yıl bayramda kurallara uyulmadığı için eylül-ekim'den itibaren artan vakalar ile karşılaştıklarını dile getirerek, "Bu dönem biraz farklı bir dönem. Bu dönem korunmayı hepimiz biliyoruz. Bayram gelirken aşımızı olarak bayrama girmeye niyet etmiş olmalıyız. En azından 1 doz aşı olursak bayramdan sonra ikinci doz sıramız gelecektir. Bayramda çok kalabalık olmamaya dikkat etmeliyiz. Elbette büyüklerimizi ziyaret edelim; ama maskeye, mesafeye dikkat edelim. Aşılarını olmayan vatandaşlar varsa onların da bayrama girmeden aşılarını olmasının doğru olacağını ifade etmek gerekiyor" diye konuştu.