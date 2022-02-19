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Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan yaz ayları için müjde niteliğinde bilgi: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi! - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan yaz ayları için müjde niteliğinde bilgi: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi!

19.02.2022 14:19

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler. Bunun yanında daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birkaç gün önce yaptığı açıklamada salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret etmişti. Koca, "Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz." demişti.

Milyonlar merakla Koca'nın maske açıklamasını beklerken Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bazı ülkelerde koronavirüs sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan

"FARKLI YAKLAŞIMLAR VAR"

İlhan, "Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor. Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, koronavirüs ile mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşulu ile maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu" diye konuştu.

"AZ KALABALIK YERLERDE MASKESİZ DOLAŞABİLECEKLER GİBİ"

Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek, "Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor. Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır. Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonya'da, Kore'de buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim" dedi.

"YAZ İLE BİRLİKTE SÜRECİN RAHATLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Prof. Dr. İlhan, tam doz aşılamanın artması ile maskesiz girişin yasak olduğu yerlerde esneklik olup olamayacağına ilişkin, "3 şeyi bir arada değerlendirmek gerekir; biri aşılamanın ne yüzdede olacağı, halihazırda bulaştırıcılığı, öldürücülüğü yüksek bir virüs olup olmayacağı, bir de maskenin ne kadar takıldığı ile birlikte değerlendirmek gerekir. Koşullara göre değişmek koşulu ile sürecin biraz daha yaz aynın gelmesi ile birlikte de daha çok rahatlayabileceğini düşünüyorum. Yazın kapalı yerler daha çok havalandırılıyor, kapalı yerlerde fazla kalınmıyor, bunun da sürece katkı yapacağını, zaten açık alanlarda giderek maske takmama eyleminin söz konusu olacağını söylemek mümkün" diye konuştu.

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Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan yaz ayları için müjde niteliğinde bilgi: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi! Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan yaz ayları için müjde niteliğinde bilgi: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi! Son dakika haberleri | Prof. Dr. Sipahi: Maskelerin tamamen çıkarılması kararı için erken Son dakika haberleri | Prof. Dr. Sipahi: Maskelerin tamamen çıkarılması kararı için erken Aslı Enver-Önder Öztarhan Cephesinde Flaş Gelişme Aslı Enver-Önder Öztarhan Cephesinde Flaş Gelişme

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Tiyatro, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan yaz ayları için müjde niteliğinde bilgi: Az kalabalık yerlerde maske çıkacak gibi! - Son Dakika


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