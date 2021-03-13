Bilim Kurulu üyesi İlhan: Mutant virüs, kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Mutant virüs, kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor

13.03.2021 09:49
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Mutant virüs, kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutant virüsün özelliğinin, çok az sayıda virüs yüküyle de bulaşabildiğini söyledi.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutant virüsün özelliğinin, çok az sayıda virüs yüküyle de bulaşabildiğini söyledi. İlhan, "Virüs yükü düşük olan insanlardan bile bulaş söz konusu olabiliyor. Diyelim ki bir mekana gittiniz, lavaboyu kullanmak istediniz, maske takmadınız, kısa süre kalıp çıktınız. Sizden sonraki kişi de maske takmadı, kısa süre kalıp çıktı; bulaş ortaya çıkabiliyor. Kısa zaman diliminde, az sayıda virüs ile bulaş olabiliyor, bu yüzden de virüs yaygınlaşabiliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 76 ilde toplam 41 bin 488 İngiltere mutantı, 9 ilde toplam 61 Güney Afrika mutantı, bir ilde 2 California-NewYork mutantı ve bir adet de Brezilya mutantı tespit edildiğini açıkladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs mutasyonlarına ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. İlhan, mutasyonun baştan beri devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Önemli olan, mutant virüsün yayılımının fazla olduğunu bilmek açıkçası. Toplumun, koronavirüs bulaşının, vakaları arttığı bir durumda mutant virüse karşı önlemlerini almaları gerekiyor. Mutant virüsün bulaşma yolu mutant olmayan virüsten farklı değil. Mutant virüsten korunma yolu, mutant olmayan virüsten farklı değil" dedi.

'KISA ZAMANDA, AZ SAYIDA VİRÜS YÜKÜYLE DE BULAŞIYOR'Prof. Dr. İlhan, mutant virüsün az bir virüs yüküyle de bulaştığına dikkat çekerek, "Mutant virüsün özelliği şu; çok az sayıda virüs ile beraber de bulaşabiliyor, virüs yükü düşük olan insanlardan bile bulaş söz konusu olabiliyor. Diyelim ki bir mekana gittiniz, lavaboyu kullanmak istediniz, maske takmadınız, kısa süre kalıp çıktınız. Sizden sonraki kişi de maske takmadı, kısa süre kalıp çıktı; bulaş ortaya çıkabiliyor. Kısa zaman diliminde, az sayıda virüs ile bulaş olabiliyor, bu yüzden de virüs yaygınlaşabiliyor. 'Mutant virüs mü acaba vaka sayısında etkili', elbette etkili olmasını beklemek mümkün. Ama sadece mutant virüse vaka sayısını bağlamak doğru olmaz. Sadece mutant virüse bağlı olsaydı, vaka sayısı bu denli olmazdı. Mutant virüs daha fazla yayılım gösteriyor; ama şu anki bilgimize göre ölümlere etkisi o kadar çok değil. Mutant virüs yayılım gösterirse, illerde vaka sayısı artacağı için renklerin koyuya doğru gitmesi ve olumsuz durum söz konusu olabilir" diye konuştu.'AŞILAR MUTANT VİRÜSE KARŞI ETKİLİ'Prof. Dr. İlhan, koronavirüs aşılarının mutant virüslere karşı etkili olup olmadığına ilişkin, "Şu an gerek Türkiye'deki uygulanan koronavirüs aşısı, gerekse dünyadaki aşıların mutant virüse karşı etkili olduğuna dair bilgi mevcut. Ama mutasyon çok farkı, değişik hale gelirse aşıyı da mutantlaştırmak gerekir. Ancak bu o kadar zor olmayacaktır. Aşının üretilmesindeki yaşanan zaman dilimindeki zorluk, buradaki oraya göre çok kısa olacaktır" ifadesini kullandı.


- Ankara
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Mutant virüs, kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Mutant virüs, kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor

Mustafa Necmi İlhan, Fahrettin Koca, Güney Afrika, Mutant, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesi İlhan: Mutant virüs, kısa sürede az sayıda virüs ile bulaşabiliyor - Son Dakika


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