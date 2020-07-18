Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Bu sene vekaleten kurban keseceğim - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Bu sene vekaleten kurban keseceğim

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kurban kesim alanlarında çok dikkatli olmalıyız. Ben bu sene vekaleten kurban kesmeyi tercih ediyorum.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Kurban kesim alanlarında çok dikkatli olmalıyız. Ben bu sene vekaleten kurban kesmeyi tercih ediyorum. ve aynı zamanda yakınlarımızla, akrabalarımızla yapılacak bayramlaşmalarda da ciddi bir kısıtlamaya gitmeyi düşünüyorum. Çünkü kalabalık ortamlarda pozitif bir kişinin çok sayıda akrabasıyla, yakınıyla temas etmesi hastalığın yayılmasında risk faktörü oluşturacaktır" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kurban Bayramı'nda kılınacak bayram namazına dikkat çekerek, "Kutsal olan bu Bayram namazına vatandaşlarımızın ilgisinin yoğun olacağını öngörüyoruz. Bayram namazının daha çok camilerin açık alanlarında kılınması gündeme gelebilir veya bahçesi olmayan uygun açık alanı olmayan camilerin, mahallelerde bulunan okulların bahçeleri kullanılabilir. Belediyelerin bu noktalarda maske dağıtımı ya da tek kullanımlık seccade dağıtımı gibi önlemler bayram namazı esnasında kişiler arası mesafeyi koruma yönünden faydalı olacaktır" diye konuştu.

'KURBAN KESİM ALANLARINDA DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Kurban pazarlarının kurallara uyulmadığı takdirde tehlikeli olabilecek yerler olduğunu belirten Kayıpmaz, "Kurban kesim alanlarında çok dikkatli olmalıyız. Mesafenin korunamayacağı durumlarda maskeyi unutmamalıyız. Örneğin ben bu sene vekaleten kurban kesmeyi tercih ediyorum. ve aynı zamanda yakınlarımızla, akrabalarımızla yapılacak bayramlaşmalarda da ciddi bir kısıtlamaya gitmeyi düşünüyorum. Yine Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi sevdiklerimizle uzaktan, telefonla, görüntülü görüşmeyle bayramlaşmayı düşünüyorum. Çünkü kalabalık ortamlarda pozitif bir kişinin çok sayıda akrabasıyla, yakınıyla temas etmesi hastalığın yayılmasında da bir risk faktörü oluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

'AİLEDEN BİR KİŞİNİN KESİM ALANINDA OLMASI KAFİDİR'

Kurban kesim alanlarında kalabalıkların oluşturulmaması gerektiğine dikkat çeken Kayıpmaz, "Her aileden bir temsilcinin bu ortak kesilen kurbanın başında olması kafidir. ve daha sonrasında bu kurbanlıkların pay edileceği yerlerde de mutlaka sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmesi lazım. Ritüellik birçok şeyi bu koronavirüs salgını sırasında biz aslında geride bıraktık. Tokalaşmak yerine gönül selamı vermeye başladık ya da birbirimizi uzaktan selamlamaya başladık. Aynı şekilde o geleneksel kurban pazarlarının bir ritüellik pazarlık modeli haline gelen el ele kuvvetli biçimde sıkışmanın ve temasın bu sene kurban pazarlıkları sırasında yapılmaması lazım. Sonuç itibarıyla enfekte bir kişinin vücut salgıları eline bulaşabiliyor ve diğer insanın da ona temas edip, elini ağzına burnuna götürmesiyle birlikte virüs yayılacak ortamı kendine çok kolay bir şekilde buluyor. Hem kurban pazarında hem kurban kesim alanlarında bizim tedbirleri kesinlikle aksatmamamız; o eski ritüellik ögeleri de kullanmamamız lazım" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Kurban Bayramı, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Bu sene vekaleten kurban keseceğim - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:38 3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:28 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 16:22 Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı 16:07 Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile transfer görüşmesi yaptı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
17:38
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
16:28
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 18:24:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Bu sene vekaleten kurban keseceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]