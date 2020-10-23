Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı - Son Dakika

Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim

Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti

ABD'de Kovid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı