Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı

23.10.2020 08:58
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sonbahar ile birlikte insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladığını belirterek, "Evlerde her 4 metrekareye bir kişi gibi düşünebiliriz.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sonbahar ile birlikte insanların kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başladığını belirterek, "Evlerde her 4 metrekareye bir kişi gibi düşünebiliriz. Yani evin salonu 20 metrekareyse bu salonda en fazla 5 kişi aynı anda bulunmalı. Evlerde 10 kişiden fazla toplanmayı tavsiye etmiyoruz" dedi. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmaların virüsün yayılması için fırsat olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Ev olsun, kafe, restoran, pastane gibi sosyal alanlarda olsun kapalı ortamların iyi havalandırılması şart. Bu mekanlarda mutlaka belirli kişi sayısı üzerine çıkılmamalı. Evler için her 4 metrekareye bir kişi gibi düşünebiliriz. Yani evin salonu 20 metrekareyse bu salonda en fazla 5 kişi aynı anda bulunmalı. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta Bilim Kurulumuzun da bir önerisi oldu. Evlerde 10 kişiden fazla toplanmayı tavsiye etmemekteyiz. Özellikle bir şeyler yenilip içildiğinde kişiler maske de takmayacağı için ve aralardaki fiziki mesafe de korunamazsa pozitif olan bir kişi diğerlerine de hastalığı yayabilir" diye konuştu.'6 KİŞİLİK AİLE, 4 KİŞİDEN FAZLA MİSAFİR KABUL ETMEMELİ'Doç. Dr. Kayıpmaz, evde en fazla 10 kişi bulunmasına yönelik önerinin sadece Türkiye'ye özgü olmadığına vurgu yaparak, " Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da bir şeylerin yenilip içildiği etkinliklerde 6 kişiden fazlasının aynı evde bulunmaması tavsiye edildi. Eğer bir şeyler yenilip içilmiyorsa ve kişiler kapalı ortamlarda maskelerini takabiliyorlarsa 12 kişiye kadar aynı ortamda bulunmalarına müsaade edildi. Burada tabii ki kastedilen hane halkı değil. Burada kasıt aynı zamanda hane halkına dışarıdan gelecek misafirler. Örnek vermek gerekirse bir evde 6 kişi yaşıyorsa bunlar 4 kişiden fazla misafir kabul etmemeliler. ve evin kapasitesine göre her odada 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde toplanmakta fayda var. Bu sadece haneler için veya birlikte olunan mekanlar için, eğlence mekanları için değil aynı zamanda çalışılan ofisler için de geçerli. Bir şeyler yenilip içilen dışarıdaki mekanlarda da yemekler gelene kadar kişiler yine maskeli olmalı. Bir şeyler yenilip içildiği sırada maske çıkartılıp, sonrasında tekrar takılmalı ki hastalık kendine bulaşma fırsatı bulamasın" dedi. 'SOSYAL YAŞANTIDAN FERAGAT ETMELİYİZ'Doç. Dr. Kayıpmaz, özellikle bu dönemde sosyal hayattan taviz verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sosyal yaşantımızdan vereceğimiz taviz ve sosyal yaşantımızda alacağımız tedbirler bizim başka yaşantılarımızı etkileyecek; mesela eğitim gibi. Biz bir şeyden feragat edeceksek bu eğitim olmamalı, bu sosyal yaşantı olmalı. Sosyal yaşantıda almış olduğumuz tedbirlerle eğitim yaşantısındaki riski de minimize etmiş olacağız. Keyfimizden taviz vermek konusunda çok istekli değiliz. Ne yazık ki biz bunu normalleşme adımları atılmaya başladığı andan itibaren gördük. Almamız gereken önlemleri defalarca tekrar ettik; kalabalıklardan kaçınacağız, maskemizi düzgün bir biçimde takacağız, kişiler arasındaki fiziki mesafeyi koruyacağız ve sık sık ellerimizi yıkayacağız. Kış ayları, sonbahar ayları için mutlaka kontrollü bir biçimde sosyal hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Ankara
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sonbahar, Afşin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın Güney cephesi düştü, Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov cephede şehit düştü Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti ABD'de Kovid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı
Türkiye, ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriledi Türkiye, ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriledi         
09:22
Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu Yusuf Yazıcı'nın Avrupa Ligi'ndeki hat-trick'i, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu         
08:58
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı         
08:15
Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı         
08:03
Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi         
07:28
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 09:32:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei