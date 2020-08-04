Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Sahillerdeki görüntüyü izledik.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti, System.String[]

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Sahillerdeki görüntüyü izledik. Koronavirüs resmen sahillere akın etti. Biz kalabalıklardan uzak durmayı, kişiler arasında sosyal mesafenin korunmasını, uygun biçimde maske kullanılmasını tavsiye ederken ve herkes bunu ezberlemişken gördüğümüz tablo bizi son derece üzdü" dedi.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kurallara uyulmadığının görüldüğünü, bu görüntülerin gece gündüz demeden virüse karşı mücadele eden sağlıkçıları çok fazla üzdüğünü söyledi. Bayram namazlarında, kurban kesimlerinde ve plajlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının hiçe sayıldığını belirten Kayıpmaz, bayramdan önceki süreçte vatandaşı uyardıklarını hatırlattı. Kayıpmaz, Kurban Bayramı'nın virüsün yayılımı noktasında kritik bir eşik olduğunu ve ağustos ayında yeni vaka sayılarının daha da düşürülmesi konusunu sık sık gündeme getirdiklerini belirterek, "Sahillerdeki görüntüyü izledik. Resmen koronavirüs sahillere akın etti. Biz kalabalıklardan uzak durmayı, kişiler arasında sosyal mesafenin korunmasını ve uygun biçimde maske kullanılmasını özellikle tavsiye ederken ve herkes bunu ezberlemişken gördüğümüz tablo bizi son derece üzdü. Plajlara girerken kuyruklar oluştuğunu gördük. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığını gördük. Kişilerin bu alanlarda maske takmadığını gördük. Sahillerde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Sahillerde sosyal mesafenin sıfır olduğunu gördük. Plajda sıra bekleyen kişiler 'bize bir şey olmaz, koronavirüs bize bir şey yapmaz' gibi bir yaklaşımı kameralara karşı dile getirdi. Bu da bizi çok üzdü" dedi.

'EMEKLERİMİZ BOŞA GİTMESİN İSTİYORUZ'Doç. Dr. Kayıpmaz, Kurban Bayramı tatilindeki görüntülerin tedirginlik oluşturduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Virüse karşı sağlık çalışanları olarak ilk vakaların görüldüğü mart ayından beri ciddi anlamda mücadele ediyoruz. Salgınla mücadele hazırlıklarına ise hastanelerde ocak ayı sonunda başlamıştık. Acil servislerde koronavirüs mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. İnsanları sağlığına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalışan sağlık personellerini, bu görüntüler ciddi anlamda üzdü. Aylardır çocuğundan ayrı, kurumların misafirhanelerinde veya kendi tuttukları ayrı evlerde konaklayanlar var. Durum böyle olunca, tedbirsizlik görüntüleri acil sağlık personelleri başta olmak üzere son derece fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarını son derece üzüyor. Sağlık personellerimizde de ister istemez virüsle mücadele kapsamında ayların getirdiği bir yorgunluk başladı. Önümüz sonbahar ve kış. Sonbahar ve kış aylarında vaka sayılarının artacağı dünya genelinde öngörülüyor. Hal böyleyken bizim bireysel olarak bu önlemlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyordu. Bayram tatilinde bu önlemlerin hiçe sayıldığını gördük. Biz bayramda, bayram öncesinde de hep kontrollü sosyal hayattan bahsettik. Ne yazık ki bayram sürecinde kontrolsüz sosyal hayatı gördük. Bunun da 1 hafta, 10 gün içinde vaka sayılarına yansıyacağını öngörüyoruz. Sağlık personellerimiz çok fedakar çalışıyorlar. Onlar tatil yapamıyorlar. Belki yakın yerlere gezi olursa yapıyorlar. Onun dışında onlar da yoruldu. Artık bir mola vermek, dinlemek istiyor. Onlar fedakarca hastanelerde çalışırken bir yandan da tedbirsiz rehavet görüntüleri bizleri son derece üzüyor. Çabalarımız, emeklerimiz boşa gitmesin istiyoruz. Bunun da yolu her birimizin birey olarak önlemlere uyması."'HİÇBİR ÜLKENİN SAĞLIK KAPASİTESİ SINIRSIZ DEĞİL'Kayıpmaz, hastalığa karşı etkinliği yüzde 100 kanıtlanmış ilaç olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Aşı çalışmalarını her birimiz merakla bekliyoruz. Bundan daha kolay yapabileceğimiz önlemler var. Örneğin, maske. Maskenin maliyeti 50 kuruş. 50 kuruşluk bir maskeyi dışarıda her yerde kullanarak hem kendimi koruyorum hem de bende olabilecek bir mikroba karşı etrafımdaki insanları koruyorum. Sosyal mesafeye de dikkat ederek hastalığın bulaşma riskini en aza indiriyorum. Ama siz bir hastayı yoğun bakımda tedavi etmeye çalıştığınız zaman maliyetler de çok yükseliyor. Günlük binlerce lirayı bulan tedavi maliyetleri var. Bu maliyet de hepimizin ortak bütçesinden çıkıyor. Biz hastalıktan korunur ve alacağımız tedbirlerle hastalığa yakalanmazsak hastane ve sağlık kapasiteleri zorlanmaz. Türkiye dahil olmak üzere hiçbir ülkenin sağlık kapasitesi sınırsız değil. Sağlık kapasitesinin zorlanmaması adına kendimizi hastalıktan korumamız lazım. 'Sıcaklar bunaltıyor maske takamıyorum' düşüncesinin olmaması lazım."


Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:31

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu         
21:09
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür         
21:06
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı         
20:11
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış         
18:11
İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı İngiliz şarkıcı Rita Ora üstsüz fotoğrafını paylaştı         
18:09
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:21
Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış Salgın araştırması tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten! Virüs dünyaya sadece Çin'den yayılmamış         
16:42
Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Mert Nobre'yi getirdi         
16:31
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü         
16:11
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları         
16:01
"Türkiye'de genç oyuncuya sabır yok" diyen Eddie Newton'dan G.Saray itirafı: İngiltere'de en çok tanınan kulüp         
15:12
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
15:02
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu         
14:47
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu         
14:46
Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak Ali Koç, yeni teknik direktör ve futbolcu transferi için tarih verdi: 1-2 gün içinde bir dizi açıklamalarımız olacak         
14:45
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok         
14:37
6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu 6 ocağa ateş düştü! Kahreden kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu         
14:22
Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu Kıraathane işleten genç, bıraktığı notla helallik isteyip ortadan kayboldu         
14:14
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi         
13:46
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı         
13:24
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi         
13:21
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar         
13:04
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi         
12:45
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu         
12:23
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu         
12:13
Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı Ilary Blasi aşka geldi! Totti ile öpüştüğü fotoğraf on binlerce beğeni aldı         
11:55
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı         
11:49
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor         
09:54
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 09:53:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei