Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın ettiANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Sahillerdeki görüntüyü izledik.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti, System.String[]

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Sahillerdeki görüntüyü izledik. Koronavirüs resmen sahillere akın etti. Biz kalabalıklardan uzak durmayı, kişiler arasında sosyal mesafenin korunmasını, uygun biçimde maske kullanılmasını tavsiye ederken ve herkes bunu ezberlemişken gördüğümüz tablo bizi son derece üzdü" dedi.

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kurallara uyulmadığının görüldüğünü, bu görüntülerin gece gündüz demeden virüse karşı mücadele eden sağlıkçıları çok fazla üzdüğünü söyledi. Bayram namazlarında, kurban kesimlerinde ve plajlarda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarının hiçe sayıldığını belirten Kayıpmaz, bayramdan önceki süreçte vatandaşı uyardıklarını hatırlattı. Kayıpmaz, Kurban Bayramı'nın virüsün yayılımı noktasında kritik bir eşik olduğunu ve ağustos ayında yeni vaka sayılarının daha da düşürülmesi konusunu sık sık gündeme getirdiklerini belirterek, "Sahillerdeki görüntüyü izledik. Resmen koronavirüs sahillere akın etti. Biz kalabalıklardan uzak durmayı, kişiler arasında sosyal mesafenin korunmasını ve uygun biçimde maske kullanılmasını özellikle tavsiye ederken ve herkes bunu ezberlemişken gördüğümüz tablo bizi son derece üzdü. Plajlara girerken kuyruklar oluştuğunu gördük. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığını gördük. Kişilerin bu alanlarda maske takmadığını gördük. Sahillerde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Sahillerde sosyal mesafenin sıfır olduğunu gördük. Plajda sıra bekleyen kişiler 'bize bir şey olmaz, koronavirüs bize bir şey yapmaz' gibi bir yaklaşımı kameralara karşı dile getirdi. Bu da bizi çok üzdü" dedi.

'EMEKLERİMİZ BOŞA GİTMESİN İSTİYORUZ'Doç. Dr. Kayıpmaz, Kurban Bayramı tatilindeki görüntülerin tedirginlik oluşturduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Virüse karşı sağlık çalışanları olarak ilk vakaların görüldüğü mart ayından beri ciddi anlamda mücadele ediyoruz. Salgınla mücadele hazırlıklarına ise hastanelerde ocak ayı sonunda başlamıştık. Acil servislerde koronavirüs mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. İnsanları sağlığına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalışan sağlık personellerini, bu görüntüler ciddi anlamda üzdü. Aylardır çocuğundan ayrı, kurumların misafirhanelerinde veya kendi tuttukları ayrı evlerde konaklayanlar var. Durum böyle olunca, tedbirsizlik görüntüleri acil sağlık personelleri başta olmak üzere son derece fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarını son derece üzüyor. Sağlık personellerimizde de ister istemez virüsle mücadele kapsamında ayların getirdiği bir yorgunluk başladı. Önümüz sonbahar ve kış. Sonbahar ve kış aylarında vaka sayılarının artacağı dünya genelinde öngörülüyor. Hal böyleyken bizim bireysel olarak bu önlemlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyordu. Bayram tatilinde bu önlemlerin hiçe sayıldığını gördük. Biz bayramda, bayram öncesinde de hep kontrollü sosyal hayattan bahsettik. Ne yazık ki bayram sürecinde kontrolsüz sosyal hayatı gördük. Bunun da 1 hafta, 10 gün içinde vaka sayılarına yansıyacağını öngörüyoruz. Sağlık personellerimiz çok fedakar çalışıyorlar. Onlar tatil yapamıyorlar. Belki yakın yerlere gezi olursa yapıyorlar. Onun dışında onlar da yoruldu. Artık bir mola vermek, dinlemek istiyor. Onlar fedakarca hastanelerde çalışırken bir yandan da tedbirsiz rehavet görüntüleri bizleri son derece üzüyor. Çabalarımız, emeklerimiz boşa gitmesin istiyoruz. Bunun da yolu her birimizin birey olarak önlemlere uyması."'HİÇBİR ÜLKENİN SAĞLIK KAPASİTESİ SINIRSIZ DEĞİL'Kayıpmaz, hastalığa karşı etkinliği yüzde 100 kanıtlanmış ilaç olmadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Aşı çalışmalarını her birimiz merakla bekliyoruz. Bundan daha kolay yapabileceğimiz önlemler var. Örneğin, maske. Maskenin maliyeti 50 kuruş. 50 kuruşluk bir maskeyi dışarıda her yerde kullanarak hem kendimi koruyorum hem de bende olabilecek bir mikroba karşı etrafımdaki insanları koruyorum. Sosyal mesafeye de dikkat ederek hastalığın bulaşma riskini en aza indiriyorum. Ama siz bir hastayı yoğun bakımda tedavi etmeye çalıştığınız zaman maliyetler de çok yükseliyor. Günlük binlerce lirayı bulan tedavi maliyetleri var. Bu maliyet de hepimizin ortak bütçesinden çıkıyor. Biz hastalıktan korunur ve alacağımız tedbirlerle hastalığa yakalanmazsak hastane ve sağlık kapasiteleri zorlanmaz. Türkiye dahil olmak üzere hiçbir ülkenin sağlık kapasitesi sınırsız değil. Sağlık kapasitesinin zorlanmaması adına kendimizi hastalıktan korumamız lazım. 'Sıcaklar bunaltıyor maske takamıyorum' düşüncesinin olmaması lazım."

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

TÜBİTAK'tan heyecanlandıran koronavirüs aşısı açıklaması: İnsan deneyleri yakında başlayacak Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü Son Dakika: Bahçeli'den Meral Akşener'e 'geri dön' çağrısı: Evine dönmesi doğru, tutarlı bir davranış olacaktır 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu George Bates, Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için bacağını kestirecek Son Dakika: Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden ilk görüntüler Beşiktaş'ın istediği Papiss Cisse'ye Fenerbahçe de talip oldu Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak Altay forması giyen Cenk Özkaçar, Lyon'la sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti Son Dakika: Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik İki günde iki doktorumuzu koronavirüsten kaybettik         
12:35
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak Beşiktaş, eski oyuncusu Gökhan İnler'i kadrosuna katacak         
11:16
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor Bayram tatili sonrası altının gram fiyatı 441 liradan işlem görüyor         
10:55
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı Kendini asmaya kalkan yaşlı kadını, çığlıklara koşan astsubay ipten aldı         
10:37
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti Oyuncu Aslıhan Güner'in babası vefat etti         
10:21
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç resti çekti: Kellem de gitse doğruları söyleyeceğim, korkum yok         
09:48
Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu! Öfkeli grubu imam ayırdı         
09:40
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor         
07:56
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu Besiciye bayram sürprizi! Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurdu         
00:17
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok         
00:11
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim         
23:48
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu         
21:09
Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı Kayışdağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı         
20:25
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı         
20:11
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı         
20:03
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Vaka sayısında patlama olabilir ve yasaklar gelebilir         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 16:08:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Koronavirüs resmen sahillere akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei