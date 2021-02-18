Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir

18.02.2021 07:31

Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası normalleşme süreciyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Restoran ve kafelerin açılış kriterlerinin detaylarını veren Kayıpmaz, "HES kodu ile misafir kabul edecekler. Müşterilerin mekanda bulunma süresine kısıtlama uygulanabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz, Mart ayı itibarıyla geçeceğimiz kademeli normalleşmenin detaylarını anlattı.

"İLLERDEKİ DURUM RİSKLİYSE KAPANMA SÖZ KONUSU OLACAK"

CNN Türk ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Afşin Emre Kayıpmaz, kademeli normalleşmenin ne anlama geldiğini açıkladı. Kayıpmaz, "Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor. İllerdeki aşılama oranları, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına, artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak." dedi.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz.

"YÜZDE 25'LİK BİR KAPASİTEYLE AÇILABİLİRLER"

Restoran ve kafelerdeki gevşemeye açıklık getiren Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, şöyle devam etti:

"İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir. Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoran ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak."

ERDOĞAN NORMALLEŞME İÇİN MART AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmasında mart başı itibarıyla kademeli olarak normalleşme sürecinin başlayacağını açıklamıştı. Erdoğan konuşmasının tamamında, "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu, illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir

Recep Tayyip Erdoğan, HES kodu, Kabine, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'u esir alan kar, devam edecek mi? Meteoroloji son tahminlerini paylaştı Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor İspanya'da Rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış         
08:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin         
07:34
Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti         
01:15
Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik         
00:49
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi         
20:07
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı         
17:17
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı         
15:45
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 08:44:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei