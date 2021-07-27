Bilim Kurulu üyesi Özkan: Hızlı artış görebiliriz - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, vaka sayılarındaki artışın devam edeceğini belirterek, "Rakam 14 bindeyken, koronavirüs pozitif olan kişiler ile karşılaşma ihtimalimiz daha çok olacak. Daha çok vaka oldukça daha çok kişi ile temas edince hızlı artış görebiliriz, gidişat öyle görünüyor. Bunu engellemenin tek yolu, aşı" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özkan, vaka sayılarındaki tırmanışa ilişkin DHA'ya değerlendirme yaptı. Özkan, "1,5 yıldır evdeyiz, çok bunaldık; hemen bir tatile çıkma, akrabalarımızı görme hissiyatından dolayı bayramda birden açıldık. Ben de akrabalarıma gittim; ama gözlemimde kurallara uyulmadığını gördüm. Sıcak hava, diye maskeleri attık, mesafeye de uymamaya başladık ve bu artışı bekliyorduk açıkçası. Bundan sonra da artışın devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.