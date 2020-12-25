Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük

25.12.2020 10:02
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük, System.String[]

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili olarak, "Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum.

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse karşı geliştirilen aşılarla ilgili olarak, "Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük" dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüse karşı geliştirilen aşılar ile ilgili DHA'ya konuştu. Aşı konusunda tereddütler yaşanmasının 'makul' olduğunu bildiren Prof. Dr. Özlü, aşıların uygulanmaya başlanmasının ardından insanların rahat edeceğini söyledi. Özlü, "Bizim satın alacağımız aşı için konuşuyorum, bunlar bizi rahatlatacaktır. Önce sağlık çalışanları olarak bizler aşı olacağız. Bunu çevremizdeki insanlar görünce kanaat getireceklerdir. Aşıdan zarar görme olasılığı elbette vardır. Her aşıda bu vardır. Şu anda ruhsatlı olan, yıllardır kullanılmakta olan aşılardan bile bazen beklenmedik, öngörülmedik sorunlar olabilir ama bunlar milyonda bir veya on milyonda bir gibi çok düşük bir ihtimal. Böyle düşük bir ihtimalden korkup Covid-19 tehlikesini görmezden gelmek makul değil" diye konuştu.

'AŞIYLA İLGİLİ RİSKLER ÇOK DAHA DÜŞÜK'Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların ciddi ve yaygın bir yan etkisinin görülmediğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de her gün bu hastalıktan dolayı 250 kişi ölüyor. Aşılamadığınız zaman bu ölümler devam edecek. Bunu yok saymak, önlememek, elinizde güç olduğu halde kullanmamak, bu ölümleri durdurmamanın da bir vebali var. Aşı olmanın riski çok düşük ama aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük. Aşı olmamak güvenli değil. Ben aşıların güvenli olduğuna inanıyorum. Bu bizim alacağımız aşıyla ilgili değil, diğer aşılar da dahil olmak üzere on binlerce insana Covid-19 aşıları uygulandı ve hiçbirinde ciddi bir yan etki görülmedi. Bu kadar çok sayıda kişide ciddi, sık görülen bir yan etki olsaydı ortaya çıkardı. Bundan sonra çıkabilir mi derseniz, çıkabilir ama bu çok nadir bir yan etki olacaktır. Bunu göze almak lazım. Bunu göze alamazsanız hayatta bir şey yapamazsınız. Uçağa binemezsiniz, çünkü uçağın düşme ihtimali var. Arabaya binemezsiniz, çünkü yolda kaza yapma ihtimaliniz var. Aspirin içemezsiniz, çünkü aspirin içtiğiniz zaman kanatıp ölme ihtimaliniz var. Hayatta riski olmayan hiçbir iş yok. Bazı riskleri göze almamız gerekir. Aşıyla ilgili riskler çok düşük olduğu için göze alınabilecek risklerdir ama şu anda hastalığa yakalanma ve ölme riski çok daha büyük."


Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük

Tevfik Özlü, Koronavirüs, DHA, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aşı olmamanın tehlikesi çok daha büyük - Son Dakika


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