Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı

14.06.2022 09:36
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün akciğerlerde kalıcı hasara yol açtığını ve bu nedenle çok sayıda hasta takip ettiklerini belirterek, "Bunların bir kısmı oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamak zorunda.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün akciğerlerde kalıcı hasara yol açtığını ve bu nedenle çok sayıda hasta takip ettiklerini belirterek, "Bunların bir kısmı oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamak zorunda. Bazılarında ise sürekli oksijen kullanmasalar bile efor kısıtlaması söz konusu" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs sonrası uzayan öksürüklerin takip edilmesi gerektiğini belirterek, hastalardaki kalıcı problemlere dikkat çekti. Sık sık tekrarlanan öksürüklerin araştırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, "Semptom gösteren kişilerin grip ya da koronavirüs olup olmadığını ayırt etmek mümkün değil. Test yapmak lazım fakat her ikisinde de hastalığı geçirenlerin bir kısmında uzun süreli öksürük kalıcı olabilir. 'Post enfeksiyon öksürük' dediğimiz bir tablo var. Ateş, burun akıntısı kırgınlık geçebilir ama öksürük ve hatta özellikle rahatsız edici öksürük aylarca sürebilir. Bu şekilde uzayan öksürüklerin araştırılması lazım ve özel bir şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Sadece gripte kullandığımız semptom giderici ya da öksürük kesici ilaçlarla bu öksürüğü önlemek ya da tedavi etmek mümkün değil. Eğer böyle uzayan bir öksürük varsa; bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalı" dedi.

'KALICI VE UZAYAN HASARLAR VAR'Koronavirüs sonrası hastaların takiplerini de gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Özlü, "Koronavirüs öncesi sağlıklı olan fakat sonra akciğerlerinde ağır hasar gelişmiş ve söz konusu hasarla ömür boyu yaşamak zorunda olan hastalarımız var. Bunların bir kısmı oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamak zorunda, sürekli oksijen kullanıyor. Bazılarında ise sürekli oksijen kullanmasalar bile efor kısıtlaması söz konusu. Yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, günlük işlerini yapmakta zorlanıyor, nefes darlığı hissediyor. Bazı maalesef kalıcı ve uzayan hasarlar var. Akciğer dışında da kalp ve böbrek ile ilgili kalıcı hasarı olan hastalar söz konusu ya da pıhtı atmış, pıhtıya bağlı olarak bu şekilde hayatı zora girmiş hastalar bulunuyor. Türkiye çapında sayıları ne kadar? Sağlık sistemine veya hastaneye mali yükü nedir? Bunları Sağlık Bakanlığı takip etmektedir fakat bunların hasta için çok ciddi bir sıkıntı olduğu açıktı. Bizim de böyle takip ettiğimiz maalesef çok hastamız var" diye konuştu.

Aşılanmanın devam edip etmeyeceği konusunda da konuşan Prof. Dr. Özlü, "Şu anda yeniden aşı yapılması yönünde herhangi bir önerimiz yok. Tam aşılama programını tamamlamış kişiler için yeni bir hatırlatmaya gerek yok ama önümüzdeki süreç ne olacak? Farklı bir varyant ile yeniden bir dalga başlar mı ya da önümüzdeki kışla tekrar bir dalgalanma olur mu; bunları görmemiz lazım. Seyrini hep birlikte önümüzdeki dönemde göreceğiz" dedi.


YORUMLAR
500
Korona virüsün öğrencilerde öğrenme kaybına neden olduğu belirlendi Korona virüsün öğrencilerde öğrenme kaybına neden olduğu belirlendi Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı Pandemi yasaklarının ardından Trabzon'dan ilk hacı kafilesi dualarla uğurlandı
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Tevfik Özlü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:31 800 bin yıl önce yakılan ateşi tespit ettiler! İşte İsrailli araştırmacıların yeni yapay zeka keşfi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:31 Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 14:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement