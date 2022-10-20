BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ RİSKLİ KİŞİLER HATIRLATICI DOZ AŞI YAPTIRMALI

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Risk grubunda olanlar eğer son Covid aşılamalarından sonra 6 aylık süre geçmişse o zaman yeni aşıları beklemeden mevcut aşılarla tekrar bir hatırlatıcı doz yaptırmalarında fayda var. Bunu sadece risk grupları için söylüyorum onun dışındakiler için yeni aşıların çıkmasını bekleyebilirler dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip aşılarının uzun yıllardan beri kullanıldığını belirterek özellikle risk grubundaki kişilerin yaptırmasını istedi. Prof. Dr. Özlü, Herhangi bir kişi de yaptırabilir yani sağlıklı genç herhangi bir kronik hastalığı olmayan kişide isterse hani ben grip olmayayım üç beş gün işimden gücünden okulumdan geri kalmayayım grip aşısını yaptırayım derse bir zararı yok yaptırabilir. Yaşlı olanlar kronik hastalığı olanlar bağışıklık sistemi baskılanmış olanlara bu aşıyı her sene ekim ayında yaptırmalarını öneriyoruz. Daha önce aşılanmış olsa bile tekrar o yıl için yeni hazırlanan aşılarla aşılamayı yapılmasında fayda var. Çünkü grip virüsü de sürekli mutasyon geçiriyor antijenik yapısı değişiyor. Önceki aşıların koruyuculuğu yaklaşık 1 yıl devam ediyor. Hatta 6-7 ay devam ediyor. Dolayısıyla yeni aşıyla aşılanmalarında fayda var diye konuştu. Prof. Dr. Özlü, Daha önceden Covid aşılarını tam olarak yaptırmamış olanlar varsa elbette onların aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Ama önceden aşılarını yaptırmış olsa yani mesela mRNA aşısını en az 2 doz yaptırmışsın ya da inaktif aşılar en az 3 doz yaptırmışsa şimdi yeni çıkacak olan, yeni varyantlara karşı üretilecek olan piyasaya girmesini beklediğimiz aşıları bekleyebilirler. Ancak risk grubunda olanlar eğer son aşılamadan itibaren Covid aşıları için söylüyorum 6 aylık süre geçmişse o zaman yeni aşıları beklemeden mevcut aşılarla tekrar bir hatırlatıcı doz yaptırmalarında fayda var. Bunu sadece risk grupları için söylüyorum onun dışındakiler için yeni aşıların çıkmasını bekleyebilirler dedi.