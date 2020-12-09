Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir

09.12.2020 23:13

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, konuk olduğu programda "Maskelerden ne zaman kurtuluruz?" sorusuna yanıt verdi. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda Türkiye'nin yüzde 60'ının Nisan'a kadar hızlı bir şekilde aşılanacağını belirten Kara, "Temmuz'da maskeler çıkarılabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ateş Kara, programda milyonların merak ettiği "Maskelerden ne zaman kurtulabiliriz?" sorusuna yanıt verdi.

"TEMMUZ GİBİ MASKELERDEN KURTULABİLİRİZ"

Temmuz ayı gibi maskelerin çıkarılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim planlarımıza, gelecek aşının dağılımına ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere baktığımızda, Türkiye'nin yüzde 60'ı hızlı bir şekilde Nisan'a kadar aşılanacak. Kendi aşımızın da devreye girmesiyle bu rakam daha da yukarı çıkacak. O zaman Türkiye'de genel anlamda bizim Haziran-Temmuz gibi rahatlamamız söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

9 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 6 bin 213'ü semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 531'e, toplam hasta sayısı ise 558 bin 517'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 5846 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5846 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 447 bin 361'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 294 bin 377'ye, ağır hasta sayısı ise 5901'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda, 25 bin 499 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 558 bin 517 olarak görünüyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir

Sağlık Bakanlığı, Ateş Kara, Türkiye, Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir - Son Dakika


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