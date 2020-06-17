Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: "Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi" - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: "Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: "Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi" Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: "Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi"

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik:

"Kurallara uymazsak vakalar artacak"

"Daha ilerleyen bulaşlar ortaya çıkarsa, vaka sayısı çok daha artmaya başlarsa kısıtlamaların ele alınması kaçınılmazdır"

KAYSERİ - Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, vaka sayısındaki artışı ve kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesini değerlendirdi. Çelik, "Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi. Kurallara uymazsak vakalar artacak. Daha ilerleyen bulaşlar ortaya çıkarsa, vaka sayısı çok daha artmaya başlarsa kısıtlamaların ele alınması kaçınılmazdır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada vatandaşlara uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların yeni normalleşme sürecine göre hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Çelik, "Bu normalleşme eskinin normalleşmesi anlamında değildi. Eskiden olduğu gibi davranma anlamında değil, yeni normaldi bu. Yeni normale göre hareket etmemiz lazım. Bunun da kuralları gayet basit ve nettir. Maskemizi mutlaka takacağız, aramızdaki sosyal mesafeyi koruyacağız ve özellikle el hijyenine dikkat edeceğiz. El hijyeni hep çok ihmal ediliyor. Maske zaten yanlış takılıyor. Sosyal mesafeye maalesef uymuyoruz. Bu 3 hata bir araya geldikten sonra korona virüsün bulaşmaması için hiçbir sebep ortada kalmıyor. Dolayısıyla maskenin mutlaka kuralına uygun bir şekilde kalabalık ve kapalı ortamlarda takılması lazım. Açık alanda giderken, etrafında kimse yokken maske takın diye bir ısrar zaten olmaz. Kimse yoksa ne sosyal mesafeye ne de maskeye ihtiyaç olacak ama bir cadde de yürüyorsunuz, yanınızdan insanlar gelip geçiyor, bunlara karşı dikkat etmeniz lazım. Maalesef bunu yapmıyoruz. Özellikle insanların kendi çevresinde ortak hareketlenmenin çok hızlanmaya başladığını, burada normal denilen olayın salgından önce normal olduğu anlaşılıyor. Bulaşlar bize aile kümelenmeleri, bina kümelenmeleri şeklinde geliyor. Bir binada yada sitede insanların topluca enfekte olduklarına şahit oluyoruz ve hastanemizde bu hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"El hijyeni çok önemli"

Vatandaşların el hijyenine çok dikkat etmeleri gerektiğini kaydeden Çelik, "Vatandaşlarımız AVM'lere girdiği zaman, toplu taşıma araçlarına bindiği zaman ellerini mutlaka bir yerlerden tutunuyor. Tutunduktan sonra ellerinizi temizlemeden göz ve yüz bölgemize ellerimizi vurmamamız lazım. En önemli kaçırdığımız noktalardan birisi bu gözüküyor. Dolayısıyla kapalı alanlara girdiğiniz zaman ellerinizi bir yerlere vurduktan sonra lütfen yüz ve göz bölgenize ellerinizle dokunmayın. Maskemizi kuralına göre takmamız gerekiyor. Burunu açıkta bırakacak şekilde veya elimizde maskeyle gezmenin bir esprisi yok. Bu sadece bir aksesuar olarak bulundurmaktan öteye gitmiyor. Düğün ve nişanlar başladı. Kayseri'de yaşanan bir nişandan kaynaklı hastalarımız var. Kapalı alanlarda bunu yapmamak, mümkünse açık alanlarda yapmak ve burada da sosyal mesafe, el hijyeni ve maskeye dikkat etmemiz lazım. Bunları yapmazsak korona virüs sayısının artışı kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

"İkinci dalga olduğunu düşünmüyorum"

Vaka sayısındaki artışı değerlendiren İlhami Çelik, "Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi. İkinci dalga çok daha büyük olacak diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu küçük piklerden birisi. Tecrübelerimiz de gösteriyor ki; bu kurallara uymazsak vakalar artacak. İkinci dalgayı benim şahsi beklentim sonbahar ayıdır. Çünkü insanlar daha çok kapalı alana gireceği, havaların etkisini değiştireceği, sıcak soğuk havalarda ani değişikler olduğunda bunları daha çok bekliyoruz. Dolayısıyla şuanda yaşadığımız pikleri küçük pikler diye görüyoruz. Maalesef sayı arttı ama bunu nisan ayına kıyasladığınız zaman seviyeye henüz yaklaşmış değiliz. Ancak kurallara dikkat etmezsek buda kaçınılmaz olacak. İkinci dalgayı erkene almak gibi bir gayrete gireceğiz gibi çabalarımızı sürdürüyoruz gibi geliyor bana. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan ricamız; bu konularda çok dikkatli olmalıdır. Kendi kişisel sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz gibi toplumsal sorumluluğumuzu da yerine getirmemiz lazım. Maalesef bireysel düşündüğümüz zaman toplumsal sorumluluklarımızı göz ardı etmiş oluyoruz. Başka insanlara bulaştırmakla bu işi bu toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirilmediği ortaya çıkmış oluyor" şeklinde konuştu.

Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Çelik, "Çeşitli önlemler alınabilir. Bu olmayacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Daha ilerleyen bulaşlar ortaya çıkarsa, vaka sayısı çok daha artmaya başlarsa bunların ele alınması kaçınılmazdır. Ancak insanları yaz döneminde eve hapsetmenin getirdiği sıkıntılarda var. Özellikle yaşlılarımızın evde kalmaktan kaynaklı bir takım psikolojik ve fiziksel sorunları olduğunu biliyoruz. Bunları zamanında konuştuk ama maalesef vakaların yoğun olduğu dönemde bu insanlarımızı sokağa çıkarmak çok doğru değildi. Ancak yaz aylarında D vitaminini fazla alacağı, güneşe çıkacağı, çok daha mutlu günler geçireceği günlerde evlerine hapsetmek çok mantıklı gelmiyor ama bu mantıklı gelmiyor olayında vatandaşlarımızın da burada bir rol alarak bunu engellemesi lazım. İnsanların sokağa çıkmasının engellenmesini kendimize bağlamamız lazım. Eğer kurallara uyarsak insanlar rahatça dışarı çıkabilirler, gezebilirler. Bu kısıtlamalara da hiç gerek kalmaz. Burada bütün olarak bunu ele almamız lazım. Tüm toplum bireylerinin kendine bunu hissetmesi gerekiyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi

Sağlık Bakanlığı, İlhami Çelik, Koronavirüs, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: 'Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi         
16:43
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 18:20:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik: "Şuan ikinci dalga diye düşünmüyorum, küçük piklerden birisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]