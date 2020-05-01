Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çelik, telekonferans ile öğrencilerin sorulanı yanıtladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir okulun yürüttüğü proje kapsamında öğrencilerle telekonferans aracılığıyla bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Çelik, İncesu Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Ekrem Ardıç ve Osmaniye Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi sınıf öğretmeni Fatma Ak Tefek tarafından yürütülen, öğrencilerin Kovid-19 hakkında bilgilendirilmesini amaçlayan "Kendime Güveniyorum Projesi" kapsamında öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

6 öğretmen, 90 öğrenci ve bazı velilerin katıldığı telekonferansta soruları yanıtlayan Çelik, koronavirüsün evcil hayvanlarından bulaşıp bulaşmadığı konusunun Bilim Kurulu'nda da gündeme geldiğini söyledi.

Çelik, "Virüsün taşınacağı reseptörler hayvanlarda bulunmadığı için virüsün bu tür hayvanlardan bulaşmadığını söyleyebiliriz. Virüs insanlardan hayvanlara da geçebilir. Fakat bu hayvanları hasta etmez." dedi.

Vaka sayılarının azaldığını, fakat henüz sıfırlandığını vurgulayan Çelik, bu nedenle Ramazan Bayramı'nı önlemlerle geçireceklerini, bir sonraki bayramda çocukların büyükleriyle bayramlaşacaklarını anlattı.

Prof. Dr. Çelik, koronavirüs vakalarında ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi 3 önemli belirti olduğunu, en ilginç belirtinin ise koku ve tat kaybı olduğunu aktardı. İyileşen hastalardan alınan plazma sayesinde 3 hastanın iyileştiğini vurgulayan Çelik, bu şekilde bir polisin sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Sosyal mesafeyi korumanın önemine de değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu virüs damlacıkla bulaşıyor, solunum yolu ile değil. Kapalı ortamlarda mutlaka maskeler takılmalı. Eldiven şart değil. Önemli olan ellerimizi yüzümüze, ağzımıza, gözümüze, burnumuza sürmemek. Dışarıdayken lütfen buna herkes çok dikkat etsin. Herhangi bir şeye dokunabilirsiniz. Virüs hareketli değildir, kolunuzda gezmez, dokunduğunuz yerde kalır. Markete, manava ve benzeri yere gidildiği zaman en önemlisi elleri hiçbir zaman gözüne, burnuna, ağzına dokundurmamak. Yüz bölgesi özellikle, çünkü buradan giriyor virüsler."

Öğrencilerin, "hastalığa yakalanmıyoruz" diye sokağa çıkmamaları gerektiğini vurgulayan Çelik, öğrencilerden evde kalmaya devam etmelerini istedi.