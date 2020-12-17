Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak

17.12.2020 11:55
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak, System.String[]

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şu anda Türkiye'ye çok ciddi miktarda aşı geldiğini ve kendisinin de 2 doz aşı yaptırdığını belirterek, "Bu en azından 25 milyon insanımızın aşılanması demek.

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şu anda Türkiye'ye çok ciddi miktarda aşı geldiğini ve kendisinin de 2 doz aşı yaptırdığını belirterek, "Bu en azından 25 milyon insanımızın aşılanması demek. Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacaktır. Bu toplumun bağışıklanması anlamına gelecek. Dolayısıyla salgının önü kesilecektir" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında salgının önüne geçmek için toplumun önemli bir kesiminin bağışıklanması amacıyla aşı çalışmaları tüm dünyada hızıyla sürüyor. Kendisi de gönüllü olarak 2 doz Çin aşısı yaptıran ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Toplumun önemli bir kısmının bağışıklanması için aşı şart. Ancak bu şekilde salgının üstesinden gelinebilir. Bu nedenle aşı dışında çok fazla şansımız yok" dedi.

Aşının güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Ülkemizde de bu çalışmalar sürüyor. Ben de bu çalışmaya katılan, deneme aşısını yaptıran bireylerden birisiyim. Bu geleneksel, inaktif bir aşı. Geçtiğimiz salgınlarda da aynı teknikle yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz, ciddi bir komplikasyon bildirilmedi. Önemli olan ne kadar koruyacağı ve ne kadar süreyle koruyacağıdır. Bunu da zaman içinde öğreneceğiz" diye konuştu.SALGIN BİTSE DE VİRÜS ÖLMEYECEKAşı yaptırmayı düşünmeyenlere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, şöyle konuştu: "Evet, toplumun büyük bir kesimi bu aşıyı yaptırdığında salgın sonlanacak ancak virüs ölmeyecek, virüs bir yere gitmeyecek. Aşı yaptırmayıp bağışıklık kazanmayan bireylerin on binlerce vaka olmasa bile tek tek de olsa bu virüse yakalanma ihtimalleri olacak. Önümüzdeki süreçte de bu riskleri var. Maske, mesafe, hijyen kuralına aşı yaptırmadığı sürece uyum sağlaması gerekecek. Dolayısıyla aşı yaptırmayanların bunu da düşünmesi, virüsün yok olmadığını bilmesi ve virüsün hala aramızda dolaşabileceğini düşünmesi gerekiyor. Toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması ya da bağışıklık kazanması son derece önemli. İnsanların 'Ben yaptırmıyorum, hasta olursam da bu benim sorunum' dememesi gerekiyor. Bu kişisel bir korunma değil aynı zamanda toplumsal bir görev. Toplumsal korunma açısından, herkes birbirine karşı sorumlu. Kendilerini ve yakınlarının hayatını tehlikeye atmamak için bu sorumluluk gereği aşıyı yaptırmaları bence daha doğru olur."YAZ AYLARINA NORMALLEŞEREK DÖNECEĞİZ

Aşılama ile birlikte yaz aylarında normalleşmeye dönülebileceğini kaydeden Gündüz, "Şu anda ülkemize çok ciddi miktarda aşı geliyor. Bu en azından 25 milyon insanımızın aşılanması demek. Ocak ayında başlanırsa bu bir takvim ile olacak. Düzenli, planlı, randevulu bir şekilde olacağını düşünüyorum. Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacaktır. Bu toplumun bağışıklanması anlamına gelecek. Dolayısıyla salgının önü kesilecektir. Yaz aylarına çok daha iyi koşullarda normalleşerek döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.


Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak

Balcalı Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Murat Gündüz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz: Bahar aylarına kadar toplumun önemli bir kısmı aşılanacak - Son Dakika


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