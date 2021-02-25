Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Karadeniz'deki vaka artışının nedeni mutant virüs - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Karadeniz'deki vaka artışının nedeni mutant virüs

25.02.2021 07:29
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Karadeniz'deki vaka artışının nedeni mutant virüs, System.String[]

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, 1 Mart'taki normalleşme adımları öncesi olumsuz bir tablo çizen Karadeniz'de vaka artışının mutant virüsle bağlantılı olduğunu söyledi. Sayıların artmasının 3. dalganın habercisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Hasöksüz, "Önümüzdeki 2-3 hafta Karadeniz'de tedbirlere uyulması gerekecek" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, koronavirüs haritasında artan vakaları değerlendirdi. Haritada kırmızı yerlerin çoğaldığına dikkat çeken Prof. Hasöksüz, " Karadeniz Bölgesi'nde Samsun'dan Trabzon'a olan kısımda o illerdeki günlük vaka sayısının gerçekten yüksek olması bu bulaşıcılığı çok yüksek olan mutasyona ait olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi. Prof. Hasöksüz, Karadeniz'de gerek iş gerekse ailesel ilişkilerde yoğun davranışların rakamların yükselmesine neden olduğunu belirtti.

"BU RAKAMLARIN ARTMASI 3. DALGANIN HABERCİSİ OLABİLİR"

Her ilin kendi özelliğine bağlı olarak hıfzıssıhha kurullarının bazı önlemleri artıracağını veya azaltacağını dile getiren Prof. Hasöksüz, "Günlük vakalara göre belirlenecek. Kasım ayında 30 bin rakamlarını gördük, Ocak ayında 5 bin rakamlarına düştük. Şimdi bunu 5 bin rakamlarının aşağısına çekemedik, bu rakamlar 9 bin oldu. Bu günlük rakamlar, günlük test yapılma oranlarına bakıldığı zaman düne kadar 6,8 idi test sayısına bağlı vakanın oranı, dün artık 7,32'e çıktı. Bu rakamların artması 3. dalganın habercisi olabilir" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Karadeniz'deki vaka artışının nedeni mutant virüs
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz

"AİLENİN TAMAMININ HASTALANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Çok kısa sürede çok ciddi tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Hasöksüz, şöyle konuştu: "3. dalga artık bölgesel olarak söyleyebiliriz. Avrupa ülkelerinde de bölge bölge çıkıyor. Bu varyantın hızlı bulaşıcılık özelliği ile yayılımının bir ay gibi bir süre içerisinde çevredeki illere veya diğer bölgelere rahatlıkla yayıldığını Avrupa'da gördük. Günlük vaka sayısının 10'un altında olan çok başarılı şehirlerimiz var. Güneydoğu şehirlerimizde kısıtlılıkların daha erken kalkacağını, vatandaşların başarılı şekilde kurallara uyduklarından dolayı bu rakamları aşağıya çekmişler. İl hıfzıssıhha kurulları bunları değerlendirecektir. Önümüzdeki 2-3 hafta Karadeniz'de tedbirlere uyulması gerekecek. Aile içerisinde daha önce bir iki kişinin hastalanması ile görünen vakalar şimdilerde hızlı bulaşıcılık özelliği ile ailenin tamamının hastalandığını görüyoruz. Bu tedbirlerde aile içerisinde alınması, kalabalık ortamlara gidince çift maske takılması gerekiyor. Tedbirler sayesinde ciddi takip edilirse 7-9 gün içinde etkinliğini gösterecek, alınan tedbirlerin sonuçları mutlaka görülecek" diye konuştu.

"TEDBİRLERE UYULURSA BÖLGEYİ RAHATLIKLA KURTARABİLİRİZ"

Yeni Şafak'ın haberine göre Avrupa'da günlük vakaların, Türkiye'nin 2-3 kat olduğunu söyleyen Prof. Hasöksüz, "Tedbirlerle ancak yayılım o kadar baskılanmış. Özellikle Karadeniz'deki tedbirlere vatandaşlar uyarsa, o bölgeyi rahatlıkla kurtarabiliriz. Yayılımının diğer şehirlere bölgelere engelleriz" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Karadeniz'deki vaka artışının nedeni mutant virüs

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Karadeniz'deki vaka artışının nedeni mutant virüs - Son Dakika


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