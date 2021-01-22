Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

22.01.2021 11:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yüz yüze eğitim açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yüz yüze eğitime başlaması hakkında, "15 Şubat tarihini, o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirip ona göre yol almak daha doğru olacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yüz yüze eğitime başlaması hakkında, "15 Şubat tarihini, o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirip ona göre yol almak daha doğru olacaktır" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, destek kurslarında yüz yüze eğitime geçişi değerlendirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitime dönüş için ifade ettiği 15 Şubat tarihinin o tarih yaklaşınca yeniden değerlendirilebileceğini, şu an için yorum yapmanın erken olduğunu söyledi. Üniversiteler konusuna da değinen Prof. Dr. İlhan, bu konuda her üniversitenin farklı imkanları olduğu için her üniversitenin kendisinin karar vereceğini ancak yaz aylarına kadar, Ramazan Bayramı sonrasında belki yüz yüze eğitimin başlayabileceğini söyledi.

"15 ŞUBAT TARİHİNİ, O TARİH YAKLAŞTIĞINDA TEKRAR DEĞERLENDİRİP ONA GÖRE YOL ALMAK DAHA DOĞRU OLACAKTIR"

Milli Eğitim Bakanlığının 8. ve 12. sınıflar ile mezun öğrenciler için destek kurslarında yüz yüze eğitime geçilmesi kararını da değerlendiren Prof. Dr. İlhan, "Tabii bu çocuklarımız sınava girecek çocuklarımız. Gerçekten destek olunması gerekiyor, uzaktan ya da yüz yüze olarak. O yüzden bunu biraz daha okulların açılmasından farklı düşünmek gerekiyor. Ama şu an zaten Milli Eğitim Bakanımız 15 Şubat gibi bir tarih olarak medyaya bir açıklama yaptı. 15 Şubat tarihini, o tarih yaklaştığında tekrar değerlendirip ona göre yol almak daha doğru olacaktır" şeklinde konuştu.

"ŞUBAT BAŞI RAKAMLARA, VAKA SAYISINDAKİ GİDİŞE, HASTA SAYISINDAKİ GİDİŞE, AŞILAMAYA GÖRE KARAR VERMEK DAHA DOĞRU"

Okulların açılmasının öğretmenlerin aşılanması ile eş zamanlı olmasının daha doğru olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Okullar açılırsa da önce kademeleri olarak daha küçük sınıflardan, ilkokul 1'lerden, 2'lerden, sonra sınava girecek çocuklardan başlayarak gitmek daha doğru olacaktır. Şu an 15 Şubat tarihini değerlendirmek için biraz erken. Bir hedef olarak tabii ki olabilir. Ama şubat başı rakamlara, vaka sayısındaki gidişe, hasta sayısındaki gidişe, aşılamaya göre karar vermek daha doğru. Hem de zaten öğretmenlerimizin aşılaması ikinci grupta yer alıyor. İkisi eş zamanlı olursa sanki daha az hasarla atlatılabilir süreç düşüncesindeyim" diye konuştu.

"HER ÜNİVERSİTE KENDİSİ BAĞIMSIZ KARAR VERECEĞİ İÇİN ŞU AN BİR YORUM YAPMAK AÇIKÇASI ZOR"

Üniversite öğrencilerinin de bu konuda taleplerinin olduğunu ancak her üniversitenin kendi şartlarının farklı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, "Tüm üniversitelerin akademik ve idari personelini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bir arada çalışıyoruz. Araştırma görevlisinden memur arkadaşımıza, temizlik görevlimize, profesörümüze kadar bir sistem söz konusu olacak aşılamada. Burada tabii üniversiteler halihazırda açık biliyorsunuz. Çevrimiçi eğitim verenler var, yüz yüze eğitim verenler var, tıp son sınıflar her yerde devam ediyor, bunu söylemek gerekiyor. Biz tıp fakültelerinde stajyer doktorlarımızı nisan, mayıs aylarında başlatacağız. Ama her üniversitenin, hatta her fakültenin kendi programı dahilinde program öncelikleri, üniversitenin çevrimiçi yeterlilikleri, kapasitesiyle karar vermesi gereken bir süreç bu. Yani her üniversite kendisi bağımsız karar vereceği için şu an bir yorum yapmak açıkçası zor" ifadelerini kullandı.

"YAZ DÖNEMİNDE TATİL YAPILACAK DİYE BİR ŞEY ZORUNLU DEĞİL"

Üniversitelerin belki Ramazan Bayramı sonrasında yüz yüze eğitime dönebileceğini söyleyen İlhan, "Benim kişisel gözlemim şu; uygulamalı olan bölümlerin bu döneminde de biraz daha çevrimiçi olarak devam edip, yaz dönemine doğru, bayram sonrası bu uygulamaları yapması uygun olabilir. Zira bunun önünde bir engel yok. Yaz döneminde de eğitim yapılabilir. Yaz döneminde tatil yapılacak diye bir şey zorunlu değil. Biz örneğin önlemlerimizi buna göre aldık. Yaz döneminde stajyer doktorlarımız, diğer temel tıpta okuyan arkadaşlarımız devam edecekler eğitimlerine. Diğer fakültelerin de buna göre planlamalarını yaptıkları bilgisine sahibim" açıklamasını yaptı.

(Utku Şimşek - Yunus Özkan/İHA)

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey? Haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme Google'ı kızdırdı: Avustralya'ya hizmet vermeyi kesebiliriz Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı         
11:25
Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış         
11:07
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti         
09:49
Gasp için gittikleri iş yerinde başarılı olamayınca esnafı 5 yerinden bıçakladılar Gasp için gittikleri iş yerinde başarılı olamayınca esnafı 5 yerinden bıçakladılar         
09:38
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Vaka sayıları binin altına düşerse yüksek ihtimalle okullar açılır Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Vaka sayıları binin altına düşerse yüksek ihtimalle okullar açılır         
09:07
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" tehdidini affetmeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırdı         
07:37
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 11:37:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei