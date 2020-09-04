Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: "Gençlerin, 'ben gencim bana bulaşmaz' gibi bir yaklaşımı... - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: "Gençlerin, 'ben gencim bana bulaşmaz' gibi bir yaklaşımı...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: "Gençlerin, 'ben gencim bana bulaşmaz' gibi bir yaklaşımı benimsememeleri gerekiyor" "Uygulama eğitimleri biraz daha uzakta kalabilir" "Salgınlar dinamik bir süreç" Bilim Kurulu üyesi üniversite adaylarını uyardı Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: "Gençlerin, 'ben gencim bana bulaşmaz' gibi bir yaklaşımı benimsememeleri gerekiyor"

"Uygulama eğitimleri biraz daha uzakta kalabilir"

"Salgınlar dinamik bir süreç"

Bilim Kurulu üyesi üniversite adaylarını uyardı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Tüm öğrenci arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Ben gencim, bana bulaşmaz, bir araya geleyim, arkadaşlarım ile bir arada olayım gibi bir yaklaşımı benimsememeleri gerekiyor. Bu dönem birbirimiz ile uzaktan ilişki kurmamız gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tercih sürecinin tamamlanması ve öğrencilerin üniversitelere kayıt işlemlerinin başlaması sonrasında, korona virüs sürecinde eğitimlerin genelinin uzaktan yapılması gerektiğini belirtti. En çok merak edilen Tıp Fakülteleri'nin eğitimi konusunda da kendi fakültelerinde uzaktan eğitimi tercih edeceklerini aktaran İlhan, salgınların dinamik süreçler olduğunu ama şuan için yüz yüze eğitim düşünmediklerini belirtti.

"Uygulama eğitimleri biraz daha uzakta kalabilir"

Tıp Fakültelerinde eğitimin uygulama boyutunun oldukça fazla olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Tıp Fakültesi eğitimleri içerisinde uygulama boyutu oldukça fazla miktarda ve hastaya dokunmak onun özelliklerini incelemek gerekiyor. YÖK Başkanımızdan gelen talimat doğrultusunda, zaten korona dönemi dışında da olsa yüzde 10 ile 40 arasında uzaktan eğitime geçilmesi konusu söz konusu olmuştu. Bu aslında oldukça önemli. Çünkü uzaktan eğitim koşulları ve fırsatları pek çok alanda değerlendirilebilir. Korona dönemi olmasa da, tekrar altını çizerek söyleyeyim, YÖK Başkanlığından gelen yazı bize bunu talimat olarak veriyor. Bizde buna göre şöyle bir planlama yaptık. Şuan korona dönemindeyiz, olağanüstü şartlar yaşıyoruz. Bu dönemde doğal olarak uzaktan eğitime daha da ağırlık verilebilir. Uygulama eğitimleri biraz daha uzakta kalabilir. Bazı alanlar için uygulamalı eğitimler yine uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilebilir. Örneğin, kimi alanlarda kişilerin dışarıda staj yapması söz konusu, dışarıda staj yapılacak alanların koşulları belirlenebilir. Oralarda acaba maske takılıyor mu, mesafe kurallarına uyuluyor mu, bunlara dikkat edilebilir" şeklinde konuştu.

"Salgınlar dinamik bir süreç"

Hastane içerisinde istasyonlar oluşturarak intörn doktor yoğunluğunun önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Prof. Dr. İlhan, "Tıp Fakülteleri için biz kendi modelimizi örnek verelim. Bizde güz dönemi boyunca, yani Şubat tatiline kadar olan dönemde 1., 2. ve 3. Sınıflar yani temel tıp bilimleri ve 4. ve 5. Sınıf stajyer doktorlar uzaktan eğitim ile eğitimlerine devam edecekler. Kendi üniversitemizin özgün bir sistemi var, bu sistem üzerinden derslerini alarak devam edecekler. Salgınlar dinamik bir süreç biliyorsunuz. Gidişatını bilmiyoruz. Şuan için ikinci dönem içerisinde yani bahar döneminde uygulamalı eğitimleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ama vakalar çok fazla gider, Şubat döneminde yine vakalar çok çok yükseğe çıkarsa o zaman ikinci dönem de yine teorik eğitimler ile gider, uygulamayı daha sonraya bırakabiliriz. Yaz dönemi stajları olabilir, yaz dönemi uygulamaları olabilir. Böyle düşünmekteyiz. Tabi 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflar için böyle bir yaklaşım ön görülebilir. Ama hepimizin bildiği gibi Tıp Fakültelerinde son sınıf öğrencilerimiz var. İntörn doktorlar, fakülteyi bitirdikten sonra biliyorsunuz, zorunlu hizmete giriyorlar. ya da uzmanlık sınavını kazanıp uzmanlık yapmaya başlıyorlar. Bunlar da sahada tabi ki iyi hekimlik becerileri gerektiriyor. Peki bu nasıl sağlanabilir diye baktığımızda, bunun içinde yine YÖK Başkanlığı'nın 9 ile 12 ay arasında intörnlük süresinin olabileceğine dair bir talimat bizlere ulaştı. Biz de bu doğrultu da intörn hekimliği 12 ay olarak planladık" diye konuştu.

"Gençlerin, 'ben gencim bana bulaşmaz' gibi bir yaklaşımı benimsememeleri gerekiyor"

Uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bu süreç içerisinde dışarı da fazla yoğun ortamlarda bulunmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan, "Tüm öğrenci arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Ben gencim, bana bulaşmaz, bir araya geleyim, arkadaşlarım ile bir arada olayım gibi bir yaklaşımı benimsememeleri gerekiyor. Bu dönem birbirimiz ile uzaktan ilişki kurmamız gerekiyor. Fiziki mesafeye mutlaka uymamız, maskemizi de mutlaka takmamız gerekiyor ki korona virüsten korunalım. Belki gençlerimiz asemptomatik geçirebilirler. Belirti göstermeden daha hafif şekilde hastalığı geçirebilirler. Ama sevdiklerine, büyüklerine, sevdiklerinin büyüklerine geçirebileceklerini düşündüğümüzde öğrenci arkadaşlarımızın da daha dikkatli olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Gençlerin, 'ben gencim bana bulaşmaz' gibi bir yaklaşımı...

Toplum Bilimleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 'Gençlerin, 'ben gencim bana bulaşmaz' gibi bir yaklaşımı... - Son Dakika

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