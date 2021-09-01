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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül

01.09.2021 10:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül, System.String[]

Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, baskın hale gelen Delta varyantının Çin'de ilk tespit edilen virüs türüne göre 2 kat daha öldürücü özelliğe sahip olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre, ölüm oranlarının düşmesinin aşıyla mümkün olduğunu ve aşının ölümü neredeyse yüzde yüz olarak engelliyor.

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı bir haftadır 17-19 bin aralığında seyrediyor. Ölenlerin sayısı ise günlük 250 hastaya ulaştı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, ilk kez Hindistan'da görülen ve Türkiye'de de baskın tür haline gelen Delta varyantının, virüsün ilk tespit edildiği Çin'in Vuhan kentindeki türe göre 2 kat daha öldürücü özelliğe sahip olduğunu söyledi.

"AŞILAMANIN ÖNEMİ BÜYÜK"

Yoğun bakımlarda yaşamını yitirenlerin ise aşı olmayan ya da tek doz Kovid-19 aşısı olan kişiler olduğunu kaydetti. "Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki ölüm oranlarını arttıran birincil neden aşısız veya eksik aşılılar ile 2 kat öldürücü sahip Delta varyantı" vurgusu yapan Prof. Dr. Balık, insanların bu tabloya bakıp bir an önce aşılarını yaptırmalarını önerdi. Balık ayrıca, aşı olup asemptomatik (belirtisiz) olarak hastalığı geçirenlerin virüs bulaştırma riski çok düşük olduğunu belirtti.

"BELİRTİ GÖSTERMEYEN HASTALARDA ARTIŞ VAR"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok ise aşılanmış olup hastalığı asemptomatik geçirenlerin sayısında ciddi artış olduğunu tahmin ettiklerini vurguladı. "Aşı olup asemptomatik hastalar nedeniyle vaka kaçırma oranımız 10 katın da üzerine çıktı" diyen Doç. Dr. Tok, "Günlük vaka sayısı 20 bin olarak saptansa da bu rakamın çok daha üzerinde hasta olduğu anlaşılıyor. İnsanlarımız ne yazık ki aşı olunca 'Her şey bitti' şeklinde bir kanıya kapılıyor. Toplumda aşılı ve korunanların dışındaki, aşısız veya korunaksız dediğimiz grup kendi arasında virüsü çok hızlı şekilde yaymaya devam ediyor. Klinik deneyimlerimiz bize Delta varyantının ilk çıkan Vuhan türüne göre iki kat fazla olduğunu gösteriyor" dedi. Kovid-19 salgınında istatiksel modellemeler üzerine çalışmalar yürüten Endüstri Mühendisi Zeki Berk de son 5 günde oluşan vefat tablosunun, bugün tespit edilen vakalar içinden değil, tedavisi bir kaç haftadır devam eden vakalar nedeniyle oluştuğunu dile getirdi.

"ASIL TEHLİKE YOĞUN BAKIMDAKİ YATAKLARIN ALARM VERMEYE BAŞLAMIŞ OLMASI"

Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut ise ölüm rakamlarındaki artışa ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Aslında şu an ortaya çıkan tablo 3-4 hafta önceki vaka sayılarının yansıması. Delta varyantının da diğer varyant türlerine göre 2 kat daha öldürücü olduğunu görüyoruz. Asıl tehlike yoğun bakım yataklarının alarm vermeye başlamış olması. Yatan hasta ne kadar artarsa ölüm oranı da o denli artış gösterir. Yoğun bakım üniteleri dolmaya başladı. Türkiye'de 56 bin yoğun bakım yatağı olduğu söyleniyor ancak 42 bin yatak var ve bu yatakların 28 bininde solunum ünitesi bulunuyor. Hasta sayınız 30 bin olduğunda, 2000 hastanız cihaza erişim sağlayamıyor. Yoğun bakımların tamamında Kovid-19 hastaları yatmıyor."

"AŞILAR ÖLÜMÜ ENGELLİYOR"

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs aşısı yaptıranların rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, "Dünyada piyasada olan aşıların hiçbiri virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi. Aşılar ölümü engellemeye, ağır enfeksiyonu önlemeye göre tasarlandı. Tam aşılarını yaptırmış olan kişilerde hastaneye gitme yüzde 93 azalıyor. Ölüm ise neredeyse yüzde 100 oranında önlenmiş oluyor" dedi. Balık, aşı olmayan öğretmenlere de "Aşı olun" çağrısı yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül

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Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül - Son Dakika


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