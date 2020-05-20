Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yeni vakalar 6 haftada 100'ün altına düşebilir - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

"34-35 BİN CİVARINDA AKTİF VAKA VAR"

Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Vefat sayısı bizim pandemideki seyrimizi etkilemiyor. Esas iyileşen ve vaka sayısı, toplam vaka ve toplam iyileşen sayısı önemli. Tablonun diğer kısmında 152 bin civarında toplam vakamız vardı. 113 bin iyileşen hastamız var. 4222 vefat sayımız var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde 34-35 bin civarında bir sayı çıkıyor. Bu sayı yanı konmuş aktif vaka. Yani virüsü hala üzerinde bulunduran bizim tanı koyduğumuz vakalar. Tanı koymadıklarımızı da saydığımız zaman aşağı yukarı toplumda 350 bin civarında insanın bu hastalığı hala bulundurduğu ancak çok belirtisi olmadığı için tanı almadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

VAKALARDA AZALMA OLURKEN İKİNCİ DALGA YAŞAR MIYIZ?

Kendisine sürekli olarak "Vaka sayılarında azalma olurken ikinci bir dalga yaşar mıyız?" sorusunun yöneltildiğini ifade eden Ceyhan, "Vaka sayılarının arttığı dönemler olabilir. Ancak bunun eskisi gibi 4-5 bine çıkacağını zannetmiyorum. Ülkeler hem tecrübe edindi, hem de kontrol etmeye hazırlar. Yeniden kısa sürede tedbirler alınarak salgın kontrol altına alınır.İkinci dalga virüsün mutasyon geçirmesiyle olur" dedi.

"GÜNLÜK VAKA SAYISI 6 HAFTA SONRA 100'ÜN ALTINA İNEBİLİR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, alınan tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması ve arada dalgalanmaların büyük olmaması halinde 6 hafta içinde vaka sayısının 100'e inebileceğini söyledi.

Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

Şu andaki bu azalma böyle devam ederse, 5 binlerden binlere kadar inen süre kadar kısa sürmesini beklemiyoruz. Çünkü belirtisiz insanların vakaya neden olduğu bir döneme gireceğiz. Onları bulmak hastaları bulmak kadar kolay olmayacak. Öyle olduğu için yavaş yavaş azalacak. Bu şekilde devam eder ve arada dalgalanmalar büyük olmazsa 6 hafta civarında vaka sayısı 100'e iner.