Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın

03.01.2021 07:52

İlk olarak İngiltere'de görülen ve koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu öne sürülen mutasyon Türkiye'de de panik yarattı. Ancak Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Paniğe gerek yok. Şu an kontrol altında gibi görünüyor. İki kere önlem alalım. Aşı başladıktan sonra mutasyon sayısı da azalacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından İngiltere'den havayolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Hürriyet'e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Paniğe gerek yok" dedi ve şunları söyledi:

İKİ KERE ÖNLEM

"Alarm durumuna geçmeye gerek yok ancak kontrol edilmesi gereken bir durum. Bu virüsün yüzde 70 daha bulaştırıcı olduğu epidemiyolojik olarak kanıtlandı, diğer bilimsel yöntemlerle kanıtlanmadı. Virüslerin bu tip yeni alt gruplar oluşturacak şekilde mutasyon oluşturması muhtemeldir. Yani beklenen bir durum. Aşılamaların uygulanmasıyla mutasyonları da azalacağını düşünüyorum. Böylece dolaşımda bulunan virüs sayısı da azalacak. İnsanlar aşı olarak sadece kendilerini korumayacaklar, aynı zamanda dolaşımda bulunan virüs miktarının azalmasına katkıda bulunacaklar. Hızlı yayıldığı düşünülürse insanlar artık iki kere dikkat etmek zorunda. Maske, mesafe ve hijyen konusu daha da ağırlık kazanmalı. Bir ülkede ya da bir bölgede o hızlı bulaşma özelliğine sahip virüs ortaya çıkarsa, o bölgede yaşayan insanların daha çok dikkat etmesi şart. Gerekirse kısıtlama adı altında belirttiğimiz önlemlerin seviyesi daha da yükseltilebilir. Bu, virüs görülecek kişi sayısına bağlı. Geçtiğimiz ay İngiltere'den başlayarak diğer ülkelerde de, bu nedenle yeni tip virüse karşı önlemler arttırıldı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz

TEMASLILAR ARAŞTIRILIYOR

Paniğe gerek yok çünkü virüsün hastalık yapma gücünde bir değişiklik yok, hastalığın şiddeti aynı. Şiddeti artsaydı o zaman korkmalıydık. Salgının başlangıcında olduğu gibi filyasyon ekiplerinin çalışması devam ediyor. Mutasyon belirlenen 15 kişinin olası temaslıları araştırılıp, örnekler alınıp, incelemeler devam ediyor. Şu anda durum kontrol altında görünüyor."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın

Fahrettin Koca, İngiltere, Hürriyet, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz'den mutasyon uyarısı: İki kere önlem alın - Son Dakika


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