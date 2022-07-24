Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hemen gidin aşınızı yaptırın - Son Dakika
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hemen gidin aşınızı yaptırın

24.07.2022 09:27
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hemen gidin aşınızı yaptırın

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19'un çok yaygınlaştığını belirterek, "Gençseniz ve bağışıklık sisteminiz sağlamsa, yeterli doz aşı olduysanız; tekrar hatırlatıcı doz yaptırmaya bilirsiniz.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19'un çok yaygınlaştığını belirterek, "Gençseniz ve bağışıklık sisteminiz sağlamsa, yeterli doz aşı olduysanız; tekrar hatırlatıcı doz yaptırmaya bilirsiniz. 'Hatırlatıcı dozu yaptırın' diye ısrar etmiyorum illa. Fakat risk grubundaysanız ve son aşı dozundan itibaren en az 6 aylık bir süre geçmişse; hemen gidin ve aşınızı yaptırın" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19'un çok yaygın olduğunu belirterek aşılamanın önemine dikkati çekti. Sağlıklı ve genç bireylerde ısrarcı olmadıklarını kaydeden Prof. Dr. Özlü, risk gruplarının aşılarını güncellemeleri gerektiğini söyledi.

Virüsün çok bulaşıcı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özlü, "Artık yasaklar yok, kapatmalar yok, zorunlu maske kullanımı yok. Risk gruplarının kendini koruması gerekiyor. Diğer insanlarla mesafesini koruyacak, maskesini takacak, sosyal alanlarda ya bulunduğu ortamları havalandıracak ya da kapalı yerlere girmeyecek. Bunlara dikkat edecek ve mutlaka aşılarını güncelleyecek. Gençseniz ve bağışıklık sisteminiz sağlamsa, yeterli doz aşı olduysanız; tekrar hatırlatıcı doz yaptırmaya bilirsiniz. 'Hatırlatıcı dozu yaptırın' diye ısrar etmiyorum illa. Fakat risk grubundaysanız ve son aşı dozundan itibaren en az 6 aylık bir süre geçmişse; hemen gidin ve aşınızı yaptırın. Bu aşılar yeterince koruyor mu? Elbette. Diğer varyantlara göre, yeni çıkan varyantlar aşığının etkisinden bir miktar kaçabiliyor. Ama aşının ölçemediğimiz etkisi var, T hücreleri üzerinden de etkisi var. Onun için aşı tümüyle etkisiz değil. Şu andaki mevcut aşılar, eğer hatırlatma dozu zamanı geldiyse; riskli gruplara yapılmalı" dedi.'VİRÜS BİZİ TERK ETMEDİ'

Bayram sonrası vaka sayılarındaki artışlara işaret eden Prof. Dr. Özlü, "Tabii araya bayram girdi, biliyorsunuz bütün Türkiye'de ciddi bir trafik oldu. İnsanlar konu komşuya, eş, dost, hısım, akrabayla bir araya geldi ve bayramlaştı. Öpüştü, sarıldı, yediler, içtiler. Çok uygun bir bulaşma ortamı oluştu. Şimdi bayram sonrası aile boyu hastalıklar başladı. Bunun önümüzdeki haftalar içinde giderek artacağını düşünüyorum. Vaka sayılarının daha da artacağını düşünüyorum. Zaten güz mevsimiyle birlikte vaka sayılarında artış beklenen bir durum. Sadece Covid-19 için değil; grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları için de öyle. Hep biliyoruz ki; ekim ayında başlıyor ve marta kadar yüksek seyrediyor. Bu da öyle döngüsel bir hastalık halini aldı. Artık dikkatli olmamız lazım. Salgın bitmiş değil. Virüs aramızda dolaşıyor. Virüs bizi terk etmedi. Ama eski virüs değil. Hastalık yapma gücünü büyük oranda yitirmiş görünüyor" diye konuştu.


- Trabzon
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Bilim Kurulu Üyesi Turan: Bayram tatilinin vaka artışına yansıması 10 gün içinde görülür Bilim Kurulu Üyesi Turan: Bayram tatilinin vaka artışına yansıması 10 gün içinde görülür BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ ZORUNLU KAPATMA GÜNDEMDE DEĞİL BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ ZORUNLU KAPATMA GÜNDEMDE DEĞİL
Kaynak: DHA

Bilim Kurulu, Tevfik Özlü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hemen gidin aşınızı yaptırın - Son Dakika

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