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BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ OMİCRON ETKİSİYLE ÇOK DAHA YÜKSEK SAYIDA HASTA OLACAK - Son Dakika

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ OMİCRON ETKİSİYLE ÇOK DAHA YÜKSEK SAYIDA HASTA OLACAK

08.01.2022 10:34

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantına bağlı dalga yaşandığını belirterek, Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor dedi.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantına bağlı dalga yaşandığını belirterek, Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantının hakim hale gelmesi ile birlikte 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını söyledi. Prof. Dr. Özlü, Dünyada 2 buçuk milyonu geçen vaka sayısı oluştu. Bu daha önce en yüksekliklerde gördüğümüz vaka sayılarının 2 katından daha fazla. Görünen o ki bu yükselme devam edecek gibi görünüyor. Daha yüksek pik değerlerine ulaşacağız. Öyle anlaşılıyor. Türkiye'de bakarsanız vaka sayıları gerçekten katlanarak artıyor. Ülkelerde Omicron'un hakim hale gelmesi ile birlikte 2-3 günde bir vaka sayılarının katlanarak arttığını görüyoruz. Nerede duracak, ne kadar yükselecek Bunları tahmin etmek de oldukça güç ama görünen o ki bu dalga daha önceki dalgalara çok benzemeyecek. Omicron'un etkisiyle çok daha yüksek sayıda hasta olacak görünüyor diye konuştu.

Çevrede hastalığın yayıldığının görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Özlü, Zaten çevrenize, çevremize bakarsak hepimizin tanıdığı çevremizde arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız, komşularımız, apartman komşularımız, köyümüzde, mahallemizde tanıdıklarımız, akrabalarımız, dostlarımız arasında aile boyu bu hastalığa yakalanmış pek çok kişiyi duyuyoruz, görüyoruz. Somut ve yakın bir tehdit olarak artık virüsle karşı karşıyayız. Omicron çok kolay bulaşıyor, çok kısa sürede bulaşıyor. ve hızlı bir şekilde yayılıyor. Dikkatli olmamız lazım dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ OMİCRON ETKİSİYLE ÇOK DAHA YÜKSEK SAYIDA HASTA OLACAK
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ OMİCRON ETKİSİYLE ÇOK DAHA YÜKSEK SAYIDA HASTA OLACAK
BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ OMİCRON ETKİSİYLE ÇOK DAHA YÜKSEK SAYIDA HASTA OLACAK

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Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ OMİCRON ETKİSİYLE ÇOK DAHA YÜKSEK SAYIDA HASTA OLACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ÖZLÜ OMİCRON ETKİSİYLE ÇOK DAHA YÜKSEK SAYIDA HASTA OLACAK - Son Dakika
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