Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Zatürre aşısı antikora karşı korumaz" - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Zatürre aşısı antikora karşı korumaz"

-"Aşı gönüllüleri 18-60 yaş arası kişiler"

-Aşı Brezilya'da 9 bin kişiye yapıldı. Endonezya'da 250 kişi civarında... Bu 10 bin kişi içinde ciddi sayılabilecek bir yan etki söz konusu değil"

-"Yan etkiler hafif kırgınlık ve baş ağrısı"

-"Tüm risklerin bilinerek yapılması lazım. Gönüllülere de bunu anlatıyoruz"

ANKARA (İHA)- Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Korona virüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Korona virüs aşı çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.