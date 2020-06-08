Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok - Son Dakika

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında birçok yasak kaldırılmış ve uzun bir aradan sonra geçtiğimiz hafta sonu insanlar sokağa çıkmıştı.

Ancak hafta sonunda vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sonra Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de tedbirsiz davranışlar nedeniyle çeşitli illerde meydana gelen koronavirüs vakalarını paylaştı.

"ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgın durmuş, hastalık bizi terk etmiş değil. Virüs tedbirsizliği affetmiyor, her fırsatta bulaşıyor, hastalandırıyor ve öldürmeye devam ediyor. İşte kanıtları" diye paylaştığı haberlerin ardından, deniz kenarında kayalıklara gelişi güzel uzanıp, sosyal mesafeyi hiçe sayan kalabalık bir insan fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafa Özlü, "Hal böyleyken, bu alttaki manzaraları yorumlamakta güçlük çekiyorum. Acaba virüse karşı etkili bir çare bulundu da benim haberim mi yok diye düşünüyorum" diye yazdı.

"GEÇMİŞ OLSUN" ZİYARETİNDE 190 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilde 190 kişiye koronavirüs bulaştığının tespit edildiğini açıklamıştı. Koca, bir başka ilde de asker uğurlamasında 58 kişinin virüsle enfekte olduğunu duyurmuştu. Bakan Koca, açıklamasında "Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" ifadelerini kullanmıştı.