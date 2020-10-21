Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, koronavirüsü yendi - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, koronavirüsü yendi
21.10.2020 16:27
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in, koronavirüse yakalandığı ve tedavi görerek hastalığı yendiği öğrenildi.
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in, koronavirüse yakalandığı ve tedavi görerek hastalığı yendiği öğrenildi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüse yakalandı. Hastanede Covid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel'in, 15 gün hastanede tedavi görmesinin ardından taburcu olduğu ve test sonucunun negatife döndüğü belirtildi. 1 hafta içinde hastanedeki görevine dönmesi beklenen Prof. Dr. Yamanel, son dönemde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu.
Son Dakika Sağlık Bakanlığı: Grip aşısı, risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak yapılacak Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı