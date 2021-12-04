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BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER: AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMAK - Son Dakika

BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER: AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMAK

04.12.2021 10:40

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'nin aşılama oranının, çoğu Avrupa ülkesinin üstünde olduğunu belirterek, hedefin Portekiz gibi yüzde 80'in üzerine çıkılması olduğunu vurguladı.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'nin aşılama oranının, çoğu Avrupa ülkesinin üstünde olduğunu belirterek, hedefin Portekiz gibi yüzde 80'in üzerine çıkılması olduğunu vurguladı. Kış dönemine ve varyantların hızlı yayılımına dikkat çeken Şener, "Elimizde ölümü yüzde 99, yoğun bakıma yatışı ise yüzde 90 önleyen aşı var" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla bir süre önce 3'üncü doz Biontech aşısı uygulanmaya başlandı. Çok sayıda kişi, aşısını olmak için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener de Covid-19 salgınının seyriyle ilgili açıklamada bulundu. Aşılanmış popülasyon sayesinde hastanelerde yoğunlaşma ve kümelenme olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, "Ayaktan gelen vaka sayıları anlamında ciddi bir artış yok. Yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yok. Avusturya ve Almanya'da yoğun bakımda ciddi bir yatak sıkıntısı var. Yatar hasta sayısına baktığımızda ek Covid-19 Servisi açmayı gerektirecek durum yok. Daha önceki dönemlerde bu sayıların üzerine çıktığında ya da daha az olduğunda yoğunlaşmalar olmuştu. Şu an o kümelenmeyi yaşamıyoruz ama bu yaşamayacağız demek değil. 3'üncü doz için şu an tüm sağlık tesisleri açık ve sizleri bekliyor. Daha önce hiç aşılanmamış gruba da seslenip, aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

'65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ÖNEMLİ'

Salgından güvenli çıkabilmenin yolunu açıklayan Prof. Dr. Alper Şener, aşılanmaya vurgu yapıp, "Elimizde ölümü yüzde 99, yoğun bakıma yatışı ise yüzde 90 önleyen bir aşı var. Türkiye aslında varlık içinde yokluk çekiyor. Bunun nedeni Türkiye, dünyada etkili olduğu bilinen 2 önemli aşının tedarik sıkıntısının yaşanmayıp uygulanabildiği ülke. Sağlık çalışanları ve personelleri 7/24 bu aşıyı yapmak için hazır. Halihazırda, sosyal medyadaki aşı karşıtlığını bilinçli, bilinçsiz körükleyen paylaşımların da etkisiyle istediğimiz aşılama hızına sahip değiliz. Aşılama oranlarımız aslında çoğu Avrupa ülkesinin üstünde. AB de yüzde 41 aşılama oranı varken, bizde yüzde 60'larda. Bunu daha iyi seviyelere çıkarmamız gerek. Şu an varyantlar var. Biz de Portekiz örneğinde olduğu gibi aşılama oranımızı yüzde 80'in üzerine çıkarmamız gerek. Belki insanlar duymaktan bıktı ama kış dönemi başladı. Bu periyotta ne kadar çok kişiyi aşılarsak ne kadar çok kişi 3'üncü dozunu olursa o kadar iyi" diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER: AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMAK
BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER: AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMAK
BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER: AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMAK
BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER: AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMAK

Togo Cumhuriyeti, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER: AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİLİM KURULU ÜYESİ ŞENER: AŞILAMADA HEDEF YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMAK - Son Dakika
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