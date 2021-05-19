Bilim Kurulu Üyesi Taşova: "Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı"- "Kimseye muht... - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: "Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı"- "Kimseye muht...

19.05.2021 09:38

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: "Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı" Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Kimseye muhtaç olmadan kendi aşımızla yola devam etmemiz en önemli alacağımız ders" "Aşı hastanelerdeki yükü azaltıyor" "Ülkemizin yüzde 70-80'i aşılanmadan tedbirlerden taviz verilmemeli"...

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: "Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı"

Prof. Dr. Yeşim Taşova:

"Kimseye muhtaç olmadan kendi aşımızla yola devam etmemiz en önemli alacağımız ders"

"Aşı hastanelerdeki yükü azaltıyor"

"Ülkemizin yüzde 70-80'i aşılanmadan tedbirlerden taviz verilmemeli"

ADANA - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandeminin AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttığını söyleyerek, "Toplumu aşı olmaktan korkmamalı. Türkiye kendi aşısıyla yola devam etmeli. Güvenliği yetkili otoriteler tarafından tescillenmiş aşılar ayrım yapılmadan mutlaka vurulmalı. Aşı daha ağır enfeksiyonların olmasını engelleyerek hastanelerdeki yükü azaltıyor" dedi.

Korona virüsün en etkili silahı olan aşılama çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da dün aşı hakkında bir açıklama yaptı ve Haziran ayında Çin'den 10 milyondan fazla aşı geleceğini, sonbahara kadar da 90 milyon doz BioNTech aşısı geleceğini duyurdu. Sputnik V aşısı da önümüzde haftalarda ülkemize gelecek ve ayrıca bir süre sonra bu aşının üretimi Türkiye'de de gerçekleştirilecek.

Uzmanlar ise Türkiye'de eskiye dönüş için en az toplumun yüzde 70-80'inin aşılanması gerektiğini belirtti.

"Aşı daha ağır enfeksiyonların olmasını engelliyor"

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı olan kişilerinde korona virüse yakalandığını ancak hastalığı daha hafif atlattığını söyleyerek, "Aşılanan kişiler arttıkça bunlarda tekrar enfeksiyonlar görülüyor. Ancak bu enfeksiyonların oldukça hafif geçtiğini görüyoruz. Enfeksiyon oluyor ama aşı daha ağır enfeksiyonların olmasını engelleyerek hastanelerdeki yükü azaltıyor. Tabi herkes için yüzde 100 diye bir şey yok ama 2 tam doz aşısını olduktan sonra kişilerin daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Ama asla maske, mesafe ve hijyen kuralından müsaade verilmemesi gerek" diye konuştu.

"Ülkenin yüzde 70-80'i aşılanmadan eskiye dönüş zor"

Hindistan ve İngiltere mutasyonlu korona virüsün aşı olan kişilerde dahi ağır hastalıklara yol açtığını kaydeden Taşova, "Virüs kendisini değiştirmeye devam ediyor. Ortalıkta dolaşan başka mutasyonlar var. Hindistan varyantı konuşuluyor. Aşı olunmasına rağmen onlarda daha ağır hastalıklara yol açabileceği söyleniyor. Nitekim İngiltere varyantının bile ağır hastalık geçirme potansiyeli görülüyor. Ülkemizin yüzde 70-80'i aşılanmadan maske, mesafe ve hijyene önem verilmeli" ifadelerini kullandı.

"Tescillenmiş aşılar mutlaka vurulmalı"

Sputnik V aşısıyla ilgili de konuşan Bilim Kurulu Üyesi Taşova, aşıdan kimsenin korkmaması gerektiğini belirterek, "Çok çeşitli aşılar var. Artık ilk dönem gibi değiliz ve çok geniş kitlelere aşılar uygulandı. Sputnik V aşısı bizde de üretilecek. O da bilinen bir teknolojiyle üretilen bir aşı. Şuanda bir pandemi yaşıyoruz ve güvenli bulunan, güvenliği yetkili otoriteler tarafından tescillenmiş aşıları mutlaka vurulması gerektiğini, aşı ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulamak isterim. Muhtemelen bir süre sonra aşıyla ilgili ülkemizde sorun kalmayacak. Bizde ürettiğimiz gibi Sputnik V'de üretilecek. Birde Sinovac aşısı Türkiye'ye de üretim izni verdi. Dolayısıyla aşıyla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

"Pandemiden öğrendiğimiz en önemli şey AR-GE'ye olan yatırım"

Pandemi döneminde AR-GE'ye yapılması gereken önemin ortaya çıktığını kaydeden Prof. Dr. Yeşim Taşova, daha sonra şunları söyledi:

"Türk aşısıyla ilgili bizde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi olarak aşı çalışması içerisinde olmak istediğimizi belirttik. Şuanda Faz-3 çalışmaları oluyor. Onla ilgili çok güzel gelişmeler var. En önemlisi bizim kendi aşımızın olması. Çok önceden hazırlıklı olmamız gereken bir durum bu. Bana kalırsa bu pandemiden öğrendiğimiz en önemli şey AR-GE'ye olan yatırımın ne kadar önemli olduğu. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulan ve oldukça önemli yol kat ettiğimiz Hıfzıssıhha Aşı Enstitüleri mutlaka gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirmeli. Kimseye muhtaç olmadan kendi aşımızla yola devam etmemiz en önemli alacağımız ders olmalı.

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı - Kimseye muht...
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı - Kimseye muht...
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı - Kimseye muht...
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı - Kimseye muht...

Araştırma Geliştirme, Yeşim Taşova, Sputnik V, Pandemi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Taşova: 'Pandemi AR-GE'ye olan önemi ortaya çıkarttı'- 'Kimseye muht... - Son Dakika


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