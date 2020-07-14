Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Antikor ve aşı konusunda henüz net bir sonucun elde edilemediğini belirten Özlü, maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları uyardı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk olarak görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, salgın konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalışan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu kez "Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım." notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.

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"ANTİKOR VE AŞI KONUSUNDA NET BİR SONUÇ YOK"

Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmaları ve antikor konusuna değinen Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid 19'la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil. Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul"

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü

"HİÇ KİMSE KENDİSİNİ VİRÜSE KARŞI KORUNMUŞ ZANNETMESİN"

Vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyaran Özlü, "Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Tevfik Özlü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:44 

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım - Son Dakika
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