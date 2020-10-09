Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor

09.10.2020 21:20
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre koronavirüsün insan derisinde 9 saat kaldığını belirterek, salgın döneminde tokalaşmanın tehlikeli olduğuna ve bu yolla virüsün doğrudan bulaştığını ifade etti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından, Japonya'da gerçekleştirilen koronavirüs araştırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Söz konusu araştırmaya göre, koronavirüsün 9 saat insan derisinde yaşayabildiğini belirten Tevfik Özlü, salgın döneminde tokalaşmanın tehlikeli olduğunu ve bu yolla koronavirüsün doğrudan bulaştığını ifade etti.

"KENDİ ELLERİMİZLE KENDİMİZİ ENFEKTE ETMİŞ OLURUZ"

Tevfik Özlü, "Öksürüp, hapşırırken etrafa damlacıkların yayılmasını önlemek için elleriyle ağzını kapatan kişiler, eğer grip ve Kovid-19 gibi solunum yolu virüslerini taşıyorsa, virüslü damlacıklarla ellerini bulaştırmış olurlar. O kişiyle tokalaştığımızda virüs doğrudan elimize bulaşabilir. Ya da elleriyle asansör düğmesi, kapı kolu, otobüslerdeki tutamaklar, merdiven tırabzanlarına dokunduğunda, virüsü oralara eker ve biz de aynı yüzeylere dokunursak virüsü almış oluruz. Aslında cildimizde yara, bere, çizik yoksa, virüs deriden geçmez. Ancak, ellerimizi ağız, burun veya gözlerimize temas ettirirsek -farkında olmadan günde binlerce kez bunu yaparız- kendi ellerimizle kendimizi enfekte etmiş oluruz" dedi.

"ELDEKİ YARALARA DİKKAT"

Eldeki yaraların, virüsün vücuda girmesi noktasında kolaylık sağladığını belirten Özlü, "Eğer su ve sabunla ellerimizi yıkama imkânımız yoksa, -örneğin toplu taşımada yolculuk ederken- asgari yüzde 70'lik alkol içeren kolonya veya el dezenfektanlarıyla ellerimizi dezenfekte edebiliriz. Ellerimize iyi bakmalıyız. Cildimizdeki yara, bere ve çizikler bizi dış tehditlere açık hale getirir" açıklamasında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor

Sosyal Medya, Koronavirüs, Tevfik Özlü, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, tokalaşma konusunda uyardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat kalıyor - Son Dakika

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