Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır - Son Dakika
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Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüsün sonbaharda ikinci dalga şeklinde görülmesi durumunda Türk sağlık sisteminin buna hazır olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Sağlık sistemimiz ikinci bir dalgaya hazır, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, koronavirüsün sonbaharda ikinci dalga şeklinde görülmesi durumunda Türk sağlık sisteminin buna hazır olduğunu söyledi. Doç. Dr. Turan, "İkinci bir dalga olması ihtimalinde sağlık sistemimiz bunda yeterli olacaktır" dedi.

Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, yoğun bir pandemi sürecinden geçildiğini ve bu süreçte Türkiye'nin pek çok önlem aldığını söyledi. Bu noktada Bilim Kurulu toplantılarının çok verimli geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Turan, "Gündemimizin belki de en önemli konusu bu hastalık oluyor. Hastalıkla mücadelede neler yapılabileceği, tedavide ne gibi değişikliler yapılabileceği, dünyada neler olduğu, bizde neler olduğunu konuşuyoruz. Özellikle tedaviler konusunda çok yoğun konuşmalarımız oluyor. Bu hastalıkla mücadelede oldukça önemli çünkü bilimsel düzeyde çok yüksek kalitede konuşmalar bunlar. Dünyadaki verileri göz önüne alıp kendi verilerimizi de değerlendirerek ve değişimi de takip ederek geçiriyoruz. Çünkü virüsle ilgili her hafta yeni gelişmeler oluyor. O anlamda çok dolu geçen Bilim Kurulu toplantıları gerçekleşiyor" diye konuştu.

'HALKIMIZ ÖNLEMLERE UYDU'

Alınan önlemlere halkın uyumunu değerlendiren Doç. Dr. Turan, "Aldığımız önlemlere halkımız çok güzel bir şekilde uydu. Bu sayede de son birkaç gündür vaka sayılarımızın artış hızlarındaki sabitlik sevindirici. Bu halkımızın da gayretiyle oldu. Ne kadar çok 'evde kal' çağrılarına uyarsak o kadar bu yaşadığımız dönemden, hastalıktan kurtulma şansımız var. Geçtiğimiz 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasında halkımızın sıkıntılarını çok iyi anlıyorum; fakat bu hafta içerisinde çok dikkatli olmak zorundayız. Eğer bu stabilitenin devam etmesini istiyorsak kurallara tam anlamıyla uymalıyız. Sokağa çıkmama kararı üzerinde devam etmeliyiz. Mümkün olduğu sürece az sürelerle ya da hiç çıkmama yönünde tavsiyelerimiz devam ediyor" dedi.

'İKİNCİ DALGAYA SAĞLIK SİSTEMİMİZ HAZIR'

Koronavirüsün önümüzdeki sonbaharda 2'nci dalga şeklinde görülme olasılığına değinen Doç. Dr. Turan, "Özellikle virüse bağlı enfeksiyonlar dünyada değişik zamanlarda karşımıza çıkmış durumlardır ve kendilerini tekrarlayabilir, mevsimsel olarak da değişkenlik gösterebilirler. Covid-19 henüz yeni tanıdığımız bir virüs ve bu virüsün ikinci bir atak yapıp yapmadığını henüz bilmiyoruz. Fakat bu olası bir ihtimal, olabilir. Bunu göz ardı edemeyiz. Sağlık sistemi olarak biz de bunun için uğraşıyoruz. Eğer öyle bir durum olacağını düşünürsek zaten sağlık sistemimiz nasıl bu dönemde hazırsa yine o dönemde de hazır bir şekilde olacaktır. Çünkü önlemleri biz çok öncesinden planlayıp, düşünüp planlamaya başladık. O sayede aslında bu süreci diğer ülkelerden farklı geçiriyoruz. Yine ikinci bir dalga olması ihtimalinde de sağlık sistemimiz bunda yeterli olacaktır" diye konuştu.

'LÜTFEN KURALLARA UYALIM'

Doç. Dr. Turan, Türkiye'nin virüse karşı Mart ve Nisan ayında gösterdiği çabayı Mayıs ayında da göstermesi durumunda ciddi manada olumlu gelişmelerin olacağını belirterek, "O yüzden ben yine tüm halkımızı özellikle Mayıs ayı içerisinde de bütün kurallara uymasını konusunda önerilerde bulunuyorum. Lütfen kurallara uyalım. Mümkün olduğu kadar evde kalmaya çalışalım ve beraberinde kişisel hijyen kurallarımıza çok uyalım. Sosyal mesafemizi de kesinlikle koruyalım. Biz sağlık çalışanları olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Halkımız da bu kurallara ne kadar çok uyarsa o kadar kısa sürede bu hastalıktan kurtulacağımızı düşünüyorum" dedi.

'VİRÜLANSINDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR'

Havaların ısınmasıyla virüsün yayılım hızının azalacağıyla ilgili de Doç. Dr. Turan, "Bu aslında dünyanın da veremediği bir cevap; çünkü dünyanın sıcak bölgelerinde de virüsün görüldüğünü biliyoruz. O yüzden 'yaz aylarının gelmesiyle birlikte virüsten kurtulabilir miyiz' sorusunun net bir cevabı yok: ama şunu söylemek mümkün ki virülansında belki birtakım değişiklikler olabilir. Bu nedenle sıcak havayla birlikte ve eğer ki bizler kurallara da uymaya devam edersek, yayılımı azaltırsak hastalıkla ilgili belki önümüzdeki günlerde bazı olumlu gelişmeler olabilir" diye konuştu.


Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 08:42 Kaynak: DHA


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