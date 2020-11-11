Son dakika haberleri | Bilim Kurulu Üyesi Ünal: "Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bilim Kurulu Üyesi Ünal: "Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi"

11.11.2020 17:37

Son dakika haberlerine göre - Bilim Kurulu Üyesi Ünal: "Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi" Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

- Bilim Kurulu Üyesi Ünal: "Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye'de çalışmaları devam eden Covid-19 aşı adaylarının Faz-3 çalışmaları hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı Hacettepe Üniversitesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Dün gündeme düşen Çin'in geliştirdiği Covid-19 aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olarak katılan bir şahsın ölümü ile ilgili haberler hakkında konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Dün ajanslara daha önce başka 2 aşıda olduğu gibi bir yan etki nedeniyle Brezilya'da çalışmanın durdurulduğu haberi geldi. Bu tabi beklenen bir şey, Faz-3 çalışmalarında yan etki olabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi esas aradığımız, emniyetine bakıyoruz aşının. Önce zarar vermeyeceğiz, sonra etkinliğini değerlendireceğiz. Türkiye de bu olayı duyar duymaz, önemli merkezlerden biri olarak ve biz araştırmacılar olarak önce kendi içimizde o çalışmayı, aşı yapmayı durdurduk. Dün için söylüyorum bunu. Bizim zaten bağımsız bir güvenlik komitemiz var. Yani 23 merkezin çalışmacıları var. Bunların dışında konu ile çalışan güvenlik komitesi var; bizde yapılan çalışmanın da güvenliğini takip eden. Onlara haber verdik. Lokal etik komiteye ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı etik komiteye haber verdik ve durumu takip etmeye başladık. Bu yan etkinin aşı ile ilgili olup olmamasının araştırılması meselesi var ve çok kısa sürede ortaya çıktı ki; bu kişi, 32 yaşında bir erkek hasta, ikinci doz yapıldıktan 24 gün sonra aşırı dozda ilaç kullanmak suretiyle intihar vakası. Yani aşı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir şey" ifadelerini kullandı.

"Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi"

Covid-19'a karşı geliştirilen aşılarda önemli bir noktaya gelindiğini ama asıl önemli konunun yerli aşı olduğunu vurgulayan Bilim Kurulu Üyesi Ünal, "Hepimizin esas beklentisi, yurdumuzda, kendi topraklarımızda üretilmiş bir aşıya ulaşmak. Bunda da biliyorsunuz Sayın Bakan açıkladı, Faz-1 geçen hafta başladı. O aşı Sinovac aşısı ile aynı teknolojidir ve inaktive bir virüs aşısıdır. Uygun uygulamalara göre çalışmalarda kullanılacak miktarda aşı üretilmiştir. Şimdilik 2 gönüllü artacak sayılar ile de Faz-1 çalışmaları başladı. Onun hemen peşinden Faz-1'e yakın 2 aşı adayımız daha var. Onun peşinden de en az 10-11 aşı adayı var ki; onun 1 tanesi Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor. Dün itibariyle biz de fareleri aşıladık bakalım, sonuçlarını göreceğiz. Biraz arkadan geliyoruz ama önemli olan kurallara uymak. Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi. Bu erken geliştirilen aşılar ile başlayan program. İnşallah başarılı olacağından eminim. Yer aşılarımızla aşılanmaya devam edecek ve ülkemizi inşallah hep birlikte bu beladan kurtaracağız" diye konuştu.

Faz-3 çalışmaları devam ediyor

Öte yandan Türkiye'de devam eden ve Hacettepe Üniversitesi'nde de uygulanan Pfizer ve Sinovac aşılarının Faz-3 çalışmalarında şuana kadar ciddi bir yan etki oluşmadığını vurgulayan Prof. Dr. Murat Akova, Sinovac aşısı için sağlık çalışanları alımının sonrasında gerçekleşecek olan normal gönüllü alımına da yakın zamanda başlandığını söyledi. Daha önce bin 200 sağlık çalışanının alınmasını hedeflediklerini söyleyen Akova, 600 sayısına ulaştıktan sonra etik genel kurulda yeniden değerlendirerek, normal gönüllü alınmasına da karar verdiklerini açıkladı. Ayrıca sağlık çalışanlarına 1 normal 1 boş aşı uyguladıklarını hatırlatan Akova, artık çalışma daha genişlediği için 2 boş 1 dolu aşı uygulayacaklarını belirtti.

Son dakika haberleri | Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi
Son dakika haberleri | Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi
Son dakika haberleri | Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi
Son dakika haberleri | Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi
Son dakika haberleri | Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi

Hacettepe Üniversitesi, Serhat Ünal, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bilim Kurulu Üyesi Ünal: 'Kimin önde gittiğinin hiçbir önemi yok önemli olan Türkiye'nin kendi aşısını üretebilmesi' - Son Dakika


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