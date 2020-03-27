Bilim Kurulu Üyesi Virüsün Ne Zaman Azalacağını Açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal virüs salgınının ne zaman azalacağını açıkladı.



Virüs Ne Zaman Bitecek?



Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nda görev alan Prof. Dr. Serhat Ünal, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak da görev yapıyor.



Virüsle mücadele kapsamında atılabilecek en iyi adımın hijyene dikkat etmek olduğunu vurgulayan Ünal yaptığı açıklamada "Ellerinizi sık sık yıkayın, olmuyorsa el dezenfektanı kullanın, olmuyorsa kolonyayla temizleyin. Kalabalık yerlere girmeyin, aranıza mesafe koyun. Bulaşma zinciri en net nasıl kırılır? Bir araya gelmemekle, evden çıkmamakla, sonra elini temizlemekle. Çünkü eline bulaşsa bile hemen yıkarsan buradan kırdın zinciri." dedi.



Virüsün ne zaman azalma eğilimi göstereceği sorusuna yanıt veren Ünal, "Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, esas destek orada, kilit nokta orası, yani bu benim kişisel tahminim böyle giderse yaz ayları civarında, yaz aylarına gelirken bir rahatlama olacağını umuyorum. Tabi kalbimin bir köşesi böyle olsun istiyor ama mümkün olduğu kadar sıyrılıp baktığım zaman tedbirler çok iyi olmak kaydıyla inşallah Haziran başına falan bir rahatlama olacağını umuyorum." diyerek yaz aylarının başlangıcını işaret etti.



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