Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 2-3 haftada kritik eşiğe gelirsek başarmış olacağız - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel , "Kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya (yatay duruş) dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA 'ya koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye 'deki salgının pik noktasına ulaşacağı zamanı, alınan tedbirleri halkın ne ölçüde uygulayacağının belirleyeceğini anlatan Prof. Dr. Yamanel, "Biz vatandaş olarak alınan tedbirlere riayet ettiğimiz zaman 2-3 hafta içerisinde bir kırılma noktası göreceğiz ve bu pik yatay bir plato çizmeye başlayacak, o zaman biz aldığımız tedbirlerin de yerinde olduğunu görmüş olacağız. Ama bu tedbirlere uymazsak da o zaman bu pik seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vakamız olacak. O nedenle vatandaşlardan tekrar rica ediyoruz. Mutlaka alınan bu tedbirlere uymaları, evde kalabilecek olanların evde kalması gerekiyor" diye konuştu.

'KIRILMAYI SAĞLARSAK VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ'

Prof. Dr. Yamanel, Bilim Kurulu'nun salgınla mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin sonucunu yaklaşık 3 hafta sonunda görebildiğine işaret ederken, 'kritik eşik' diye adlandırılan önümüzdeki süreç ile ilgili şunları söyledi:

"Kurallara uyup da bu 2-3 haftada bu piki kırabilecek miyiz çok önemli. Eğer biz kurallara uyarsak 2-3 haftada o kritik eşiğe gelir, kırılmayı sağlayabilirsek, yani o yükselmeden sonraki o platoya dönme eşiğini yakalayabilirsek o zaman biz ülkece başarmış olacağız. ve böylece de 2-3 ay içerisinde de virüsü kontrol altına alma ihtimalimiz olacak. Yani işi olmayanın mutlaka evde kalması lazım ki izole olsun ve virüsten uzak kalsın. Burada tabii kronik hastalığı olanlar, 65 yaşın üstünde olanlar çok önemli, bir de 20 yaşın altı tabii, hem bu hastalığı daha sağlıklı geçirdiği için hem de gezerek, dışarıda daha çok bulunarak daha fazla yaydığı için. Çalışması gereken grupların da sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri, 1,5-2 metrelik mesafeyi korumaları, kalabalık ortamlarda maske takmaları ve el hijyenine mutlaka özen göstermeleri lazım."

'İKİNCİ PİK OLMAMASI İÇİN DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Salgının pik noktasına ulaşmasından sonra günlük hayatın hemen normale dönmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, "Bazı ülkelerde bu kırılma noktasını gördüler ve daha sonra önlemleri gevşetince tekrar bir pik noktası oluşmaya devam etti, yani ikinci pik olmaya başladı. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım, yani önlemleri gevşetmememiz lazım. Kontrollü bir şekilde günlük hayata geçeceğiz" dedi.

'İYİLEŞME SAYILARIMIZ İYİ'

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'deki koronavirüs hastalarının iyileşme sayılarına dikkat çekerek, "İyileşme sayılarımız gayet iyi, bunu tabii bizim sağlık sistemimizin iyi olmasına bağlıyorum. Hem hekim ve sağlık çalışanları hem sağlık hizmeti ve sağlık sistemimiz açılarından genel olarak Avrupa 'nın en iyilerinden bir tanesine sahibiz ve böyle olunca da iyileşmelerimiz fazla. Bir de tabii Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulumuzun aldığı kararlarla biz vakaları 2 ay geç görmeye başladık ve bu bize bir tecrübe oldu, daha hazırlıklı yakalandık" görüşünü dile getirdi.

'DAMLACIK 8 METRE YAYILIYOR'

Prof.Dr. Yamanel, hastalığın kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaştığına vurgu yaparak, "Eğer konuşurken siz 10-15 dakika 1 metreden fazla yanaşıyorsanız karşıya bulaştırabiliyorsunuz. Ağzını kapatmıyorsanız öksürmeyle veya hapşırmayla karşıya bulaştırabiliyorsunuz. Bu nedenle özellikle tek kullanımlık mendille, öksürürken hapşırırken ağzımızı kapatmak çok önemli bir şey, eğer elimizde tek kullanımlık mendil yoksa o zaman dirsek içini kullanıyoruz. Çok şiddetli bir hapşırmayla mesela damlacığın 8 metre yayıldığını biliyoruz. Bu yayılmayı önlemek amacıyla mutlaka kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

'DENGELİ VE YETERLİ BESLENMELİYİZ'

Prof. Dr. Yamanel, yaklaşan ramazan ayına da dikkat çekerek "Bağışıklık sistemimizin güçlü olması lazım biliyorsunuz bu virüsle savaşmak için. O yüzden de Ramazan ayı boyunca mutlaka dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor ve bol sıvı tüketmek de çok önemli biliyorsunuz. Yine uyku düzeninin de iyi olması gerekiyor, o yüzden 8 saatlik uykuya, bol sıvı tüketmeye ve yeterli ve dengeli beslenmeye Ramazan ayında da dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.