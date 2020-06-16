Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den, marketlerde 'alışveriş arabası' uyarısı - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den, marketlerde 'alışveriş arabası' uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs bulaşını engellemede market arabalarının dezenfeksiyonunun önemine dikkat çekerek, "Marketlerdeki alışveriş arabaları çok sık dokunulan ve elden ele dolaşan araçlar.

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den, marketlerde 'alışveriş arabası' uyarısı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüs bulaşını engellemede market arabalarının dezenfeksiyonunun önemine dikkat çekerek, "Marketlerdeki alışveriş arabaları çok sık dokunulan ve elden ele dolaşan araçlar. Bunların özellikle tutulan yerlerinin sık sık su ve deterjanla temizlenmesi ve daha sonra belki çamaşır suyu çözeltisiyle silinmesi çok önemli" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, marketlerde alışveriş arabalarının salgın açısından risk olduğunu söyleyerek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yamanel, bulaşı engellemede bu arabaların dezenfeksiyonun önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle her zaman dediğimiz gibi bu virüse karşı el hijyeni çok önemli. Marketlerdeki alışveriş arabaları da çok sık dokunulan ve elden ele dolaşan araçlar. O nedenle bunların özellikle tutulan yerlerinin sık sık su ve deterjanla temizlenmesi ve daha sonra belki çamaşır suyu çözeltisiyle silinmesi çok önemli. Arabalar ile temastan sonra mutlaka el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Alışveriş bitiminde ulaşabiliyorsak su ve sabunla en az 20 saniye iyice ovarak ellerimizi temizlememiz gerekiyor. Eğer su ve sabuna ulaşamazsak el dezenfektanı ya da kolonyanın da mutlaka kullanılması lazım" diye konuştu.

MARKET ARABASI İÇİN DEZENFEKTAN KABİNİ

İşletmeler de alışveriş arabalarının temizliği için farklı yöntemler kullanıyor. Kimi marketlerde arabalar suyla yakınıp, silinerek temizlenirken, kimisinde de özel dezenfektan kabinleri kullanılıyor. Özel üretilen kabinde dakikada 50 market arabası aynı anda dezenfekte edilebiliyor. Üretici firma yöneticisi Tunca Çıplak, market arabası dezenfeksiyon cihazı ile ilgili bilgi verdi. Çıplak, "Proje ve imalat kısmı tamamen yerli olan bir ürün ortaya koymaya çalıştık. Marketler temel ihtiyaçların karşılandığı ve bulaşıcı zincirinin olduğu bir nokta. ve bulaş zincirinin kritik noktası da market arabalarının temas yeri. Bu cihaz ile dakikada 50 market arabasını dezenfekte edebiliyoruz. Cihaz maksimum 38 litre ilaçlı su kapasitesine sahip. Bununla 6 bin alışveriş arabasını dezenfekte edebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği herhangi bir dezenfektan maddeyi de bu cihazda kullanabiliyoruz. Dezenfektan maddenin temas ettiği yüzeylerde virüsle ilgili hiçbir kalıntı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

'TEDİRGİN OLUYORUZ'

Alışveriş yapan vatandaşlar da market arabalarını kullanırken tedirgin olduklarını söyledi. Aziz İmrenk (60) "Biz bu arabayı aslında eldivenle de kullanabiliriz; ama bilim adamları eldiven kullanmanın sakıncalı olduğunu söylediği için eldiven kullanmadan alışveriş arabasının buralarından tutmak zorunda kalıyoruz. Tutmadan önce çantamdan ıslak mendilimi çıkarıp tutacağım yerleri siliyorum. Çünkü bu yerlere akşama kadar kimler değiyor ve o kişilerin mikrop taşıyıp taşımadığını bilemeyiz. Onu da götürüp çöpe atıyorum. İşim bittikten sonra da hemen ellerimi dezenfekte ediyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Levent Yamanel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Yamanel'den, marketlerde 'alışveriş arabası' uyarısı - Son Dakika

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