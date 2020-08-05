Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir

Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilirSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel, tatil beldelerinde oluşan kalabalığın, okulların açılıp açılmayacağına nasıl etki yapacağını DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek, "Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN R DEĞERİ 1'İN ÜZERİNE ÇIKTI'

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye'nin R değerine (virüs bulaştırma katsayısı) ilişkin, "Türkiye'nin R değeri 1'in altına inmişti. Son artışlar ile R değeri 1'in üzerine çıktı. 'R değerinin 1'in üzerine çıkması' demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir" diye konuştu.

'DEĞİŞİKLİĞİN AMACI DÜNYADAKİ TABLOYA EŞLİK ETMEK'

Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı günlük koronavirüs tablosunda yapılan değişiklikle ilgili, "Bu değişikliğin amacı, bütün dünyada kullanılan tabloya eşlik etmek o nedenle yapıldı. Ağır hasta, ciddi hasta kategorisi eklendi. Yoğun bakım hastası ve entübe hasta sayıları da bu ciddi hastaların içine koyuldu" dedi.

Türkiye'deki aşı çalışmalarına da değinen Yamanel, "Türkiye'de 2 aşı çalışması çok önemli yol katetti. Çalışmanın fazları devam ediyor. 4-6 ay sonra aşı insanlar üzerinde denenecek duruma gelebilir" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS MEVSİMSEL GRİP İLE KARIŞACAK'

Prof. Dr. Yamanel, sonbaharda görülen mevsimsel grip ile koronavirüsün karıştırılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Koronavirüs grip benzeri bir tablo yapıyor. Bu nedenle tabi ki de mevsimsel grip ile karışacak. Bunun karışmaması için mümkün olduğu kadar grip aşısının olunması gerekir. Koronavirüs ile mevsimsel gribi birbirinden çok önemli ayıran şeyler yok. Ama koronavirüsün yaptığı enfeksiyonda özellikle tat ve koku almada bozukluk meydana geliyor. Bu gripte de meydana geliyor ama koronavirüs enfeksiyonlarında daha fazla oluyor. Koronavirüs ciddi enfeksiyon yapabilen ve hızla ilerleyen bir hastalık. Kendilerinde grip benzeri bulgular olan insanların müracaat edip bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir."

Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir

Levent Yamanel, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 10:57

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir - Son Dakika
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