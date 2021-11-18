Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı
18.11.2021 11:39
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının etkisiz olduğunu duyurdu. Yavuz'un açıklamasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkisini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirus Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz PRESECO çalışmaları sonucunu Twitter hesabından paylaştı.
"MALESEF ETKİSİZ ÇIKTI"
Yavuz açıklamasında "Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, Favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles'ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak." ifadelerini kullandı.
TEPKİ ÇEKTİ
Yavuz'un açıklamalarının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu gelişmeye tepki gösterdi. O mesajlardan bazıları şu şekilde:
- Hmm, boşuna bir sürü ilaç içmiş olduk şeklinde anlıyorum? Peki bir günde 8 tane Favipiravir içmenin ne tür zararları olduğuna ilişkin çalışma var mıdır hocam?
- Bu ilacı zamanında temaslı hastalara da leblebi gibi 16 tane dağıttılar insanlar içti yan etkilerinden hastaneye geldi hastalığı kötüleşti oradan da çıkamadı.
- Bu resmen cinayettir, şimdi de maalesefetkisiz çıktı diyorsunuz.
- Sonuçları beklenen bir çalışmaydı öyle mi, gerçek hekimler bas bas bağırdı ama sizler leblebi dağıtır gibi dağıttınız bu ilaçları.
- O ilaçları içenlerdeki etkileri ne oldu peki?
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