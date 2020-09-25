Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden... - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden...

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden korumaz" "Erken başlanan ilaçlar vakaların zatürreye dönüş oranını azaltıyor" "Ankara'da 2 hafta öncesine göre olası vaka tanımına uyan hasta sayımız azalma eğiliminde" Bilim Kurulu Üyesi kimlerin grip...

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: "Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden korumaz"

"Erken başlanan ilaçlar vakaların zatürreye dönüş oranını azaltıyor"

" Ankara'da 2 hafta öncesine göre olası vaka tanımına uyan hasta sayımız azalma eğiliminde"

Bilim Kurulu Üyesi kimlerin grip ve zatürre aşısı yapması gerektiğini açıkladı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden korumaz. Zatürre aşısı başka bir mikroorganizmanın neden olduğu zatürreden koruyan bir aşıdır" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, insanlarda zatürre ve grip aşılarına karşı sanki Covid-19 virüsünden korur gibi bir algı oluştuğunu, bu sebeple sağlık kuruluşlarının önlerinde aşı yaptırmak için yığılmalar olduğunu, ancak durumun böyle olmadığını ifade etti.

"Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden korumaz"

Son zamanlarda insanlarda grip ve zatürre aşıları konusunda yanlış bir algının oluştuğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden korumaz. Zatürre aşısı başka bir mikroorganizmanın neden olduğu zatürreden koruyan bir aşıdır. Grip aşısı da gribin ağır seyretmemesi için her sene, özellikle de bu sonbahar aylarında vurulan bir aşıdır. Bu sene Covid-19'un yaygın olarak görünmesi nedeniyle grip ve zatürre aşılarına olan talep de ciddi anlamda arttı. Hatta bu talep bazen Aile Sağlığı Merkezleri'nde ciddi kalabalıklaşmalara ve ne yazık ki sağlık personellerine fiziki ve sözlü şiddete kadar vardı. Zatürre veya gribi Covid-19 ile eşzamanlı geçirdiğinde daha yüksek olabilecek risk grubunda kişiler var. Bu hastaların kimler olduğuna yönelik olarak da şuan da Bilim Kurulumuzun da bir rehber hazırlığı devam ediyor" diye konuştu.

Kimler grip ve zatürre aşısı olmalı

Zatürre ve grip aşılarının kime vurulması gerektiği hakkında Bilim Kurulu'nun bir rehber hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, "Genel anlamı ile kimlerin bu dönemde grip ve zatürre aşısını öncelikli olarak olması gerektiğini paylaşacak olursak; kronik kalp hastalığı olan, kalp yetmezliği olan kişiler, oksijene bağlı kronik akciğer hastalığı olan kişiler, kronik karaciğer, böbrek hastalığı olan kişiler, ayrıca bağışıklık sistemi baskılanan ve bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç öyküsü olanlar, organ nakli yapılmış kişiler, beyin omurilik sıvısında kaçağı olan kişiler, işitme kaybı olduğu için kulak içerisine işitmeye yarayan cihazın cerrahi yöntemle yerleştirildiği insanlar grip ve zatürre aşısını öncelikli olarak yaptırması gereken kişilerdir. Ayrıca kan kanseri, lenf kanseri, vücutta yaygın kanseri olanlar da yine bu kişiler arasında gösterilebilir. Dalağı doğuştan olmayan ya da dalağı sonradan cerrahi ile alınmış kişilerin de aşı yaptırması gereklidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, virüsle temas konusunda riskli grupta yer alan sağlık çalışanlarının da zatürre ve grip aşısı olması gerektiğini vurguladı.

"Erken başlanan ilaçlar vakaların zatürreye dönüş oranını azaltıyor"

Tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar hızlı sonuç alındığını ve zatürreye dönüşün o kadar azaldığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz şunları söyledi:

"Ağır hasta sayımızda, vefat ve yeni hasta sayımızda artış söz konusu. Yeni tanı konan hasta sayımız iyileşen hasta sayımızın önünde seyrediyor ne yazık ki. Bu da aktif vaka sayımızda artışla kendini gösteriyor. Her ne kadar Ankara'da İstanbul'da vaka artışı düşüş eğiliminde olsa da yine de yeni vakalarımız var. Bu yeni vakalar son buluncaya, son Covid-19 hastası tedavi oluncaya kadar bizim tedbirleri aksatmamamız lazım. Zatürre oranında yüzde 7'nin altına düşmüş durumdayız. Yani tanı konan vakaların yüzde 6.8 kadarı zatürreye dönüşüyor. Bunda etkenlerden birincisi erken tanı. Biz erken tanı konusunda çok iyi imkanlara sahibiz. Hastanelerimizdeki, laboratuvarlarımız, görüntüleme merkezlerimiz, tomografi imkanlarımız, PCR test imkanları son derece başarılı. Erken tanı konan hastalara da erken tedavi başlama şansımız var. Biz hastaların hastaneye başvurmuş ise, Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlarını yanına vererek taburcu olmasını sağlıyoruz. Ayrıca bazı hastalarımıza da eve ilaçlarını götürerek erkenden ilaca başlamasını sağlıyoruz. Erken başlanan ilaçlar vakaların zatürreye dönüş oranını azaltıyor"

"Ankara'da 2 hafta öncesine göre olası vaka tanımına uyan hasta sayımız azalma eğiliminde"

Ankara'daki vaka sayısının stabilleştiğini, ancak bu durumun en ufak bir gevşemede tersine dönebileceğini belirten Kayıpmaz, "Kendi kliniğimizden örnek verebiliriz. 2 hafta öncesine göre olası vaka tanımına uyan hasta sayımız azalma eğiliminde. Bunda da az önce bahsettiğim, izolasyonun ve filyasyonun büyük önemi var. İnsanların da hastalığa karşı hassasiyet gösterip tedbirlere uyumu artırmasında bunun önemi var" şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden...

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Grip Aşısı, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz uyardı: 'Zatürre ve grip aşısı sizi Covid-19'un yaptığı zatürreden... - Son Dakika

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