Bilim Kurulu üyesinden 'kurban derisi' uyarısı - Son Dakika

GAZİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kurban derisini bir kenara koymadan önce kurbanla ilgili işlem yapan kasap ya da kişiler diyelim o an öksürdü, aksırdı ve deriyi elledi ve o deriyi de birkaç dakika içerisinde başka bir kişi geldi oradan aldı ya da dokundu ve elini de yıkamadan ağzına götürdü, orada bir risk var" dedi.
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban derilerinde koronavirüs bulaş riskini değerlendirdi. Prof. Dr. İlhan, "Şu an elimizdeki bilimsel verilere göre kurban derisinden bir koronavirüs bulaşı söz konusu değil. Ancak her zaman önümüze risk olarak çıkabilen bir şey var ki o da kurban derisini bir kenara koymadan önce kurbanla ilgili işlem yapan kasap ya da kişiler diyelim o an öksürdü, aksırdı ve deriyi elledi ve o deriyi de birkaç dakika içerisinde başka bir kişi geldi oradan aldı ya da dokundu ve elini de yıkamadan ağzına götürdü orada bir risk var. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Normal şartlarda kurban derisinden ya da etten koronavirüs bulaşı söz konusu değil" diye konuştu.
Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesiyle ilgili ise, "Ben Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması beklemiyorum. Zaten normal şartlar altında bakarsak alışveriş merkezlerinin, plajların, sosyal alanların açık olduğu bir durumda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı beklemek doğru olmaz. Ama bu konuda son kararı kabine veriyor. Önümüzdeki haftanın rakamlarına göre bu tekrardan değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.